Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Очень сложно. Подробно о погоде в четверг, когда будут ледяной дождь и скачок на 15–20 градусов

Очень сложно. Подробно о погоде в четверг, когда будут ледяной дождь и скачок на 15–20 градусов

21 909
12 комментариев

Погодные события в Петербурге развиваются по намеченному вчера прогнозу, но надо сделать акценты на некоторых аспектах. Об этом пишет в своем канале 18 декабря главный синоптик города Александр Колесов.

Источник:

За последние два дня зима активно развернулась в Петербурге. Только вчера днем достигли первых минус 10 градусов, а сегодня было уже больше минус 15. Весь сегодняшний день — очень холодный, по всему региону. В городе температура сохранится в диапазоне минус 15–13 градусов.

«Основное внимание надо уделить завтрашней очень сложной для города погоде. Всё развивается по намеченному ещё вчера прогнозу, но надо только сделать акценты на некоторых элементах погоды», — отмечает Колесов.

Предстоящей ночью ожидается снег, утром он перейдёт в мокрый снег, днем придут гололёдные явления в виде ледяного дождя, вечером уже пойдёт обычный дождь. Перепад температуры, как и обещали, собирается быть очень значительным — от минус 15 в начале ночи до слабой оттепели к вечеру. Пешеходам и автомобилистам не позавидуешь.

«Прохождение циклона будет сопровождаться ещё и усилением ветра юго-восточного, южного направления до 8–13 м/с. И тут можно сказать только: будьте внимательны и осторожны на дорогах», — подчеркивает синоптик.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED18
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD9
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
280206998
7 часов
Минус 10 больше, чем минус 15.
Ганс-Дитрих Геншер
7 часов
будут прорывы)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Новости компаний
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18