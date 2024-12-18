Очень сложно. Подробно о погоде в четверг, когда будут ледяной дождь и скачок на 15–20 градусов

Погодные события в Петербурге развиваются по намеченному вчера прогнозу, но надо сделать акценты на некоторых аспектах. Об этом пишет в своем канале 18 декабря главный синоптик города Александр Колесов.
За последние два дня зима активно развернулась в Петербурге. Только вчера днем достигли первых минус 10 градусов, а сегодня было уже больше минус 15. Весь сегодняшний день — очень холодный, по всему региону. В городе температура сохранится в диапазоне минус 15–13 градусов.
«Основное внимание надо уделить завтрашней очень сложной для города погоде. Всё развивается по намеченному ещё вчера прогнозу, но надо только сделать акценты на некоторых элементах погоды», — отмечает Колесов.
Предстоящей ночью ожидается снег, утром он перейдёт в мокрый снег, днем придут гололёдные явления в виде ледяного дождя, вечером уже пойдёт обычный дождь. Перепад температуры, как и обещали, собирается быть очень значительным — от минус 15 в начале ночи до слабой оттепели к вечеру. Пешеходам и автомобилистам не позавидуешь.
«Прохождение циклона будет сопровождаться ещё и усилением ветра юго-восточного, южного направления до 8–13 м/с. И тут можно сказать только: будьте внимательны и осторожны на дорогах», — подчеркивает синоптик.
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