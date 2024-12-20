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Общество Обрела новый дом. Медведица Маша из Ленобласти приехала в новгородский зоопарк

Обрела новый дом. Медведица Маша из Ленобласти приехала в новгородский зоопарк

851
3 комментария

Медведица Маша из Ленобласти, которую на полгода бросил хозяин, обрела новый дом в новгородском зоопарке. Хищницу уже перевезли туда. Об этом 20 декабря в своем telegram-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

Источник:

«Сейчас Маша отдыхает в своём комфортном вольере под присмотром специалистов зоопарка „Ноев ковчег“. Желаем ей долгой и счастливой жизни в новом доме», — сказала Родионова.

Восьмилетнему животному не очень везло с прошлыми хозяевами. Они менялись у Маши несколько раз.

«В 2016 году она была изъята у прежнего владельца, в 2017-м её выкупил новый хозяин. К сожалению, в 2021 году мы начали получать жалобы на ненадлежащие условия содержания животного», — рассказала Родионова. Хозяина привлекали к ответственности, он исправлял нарушения. Весной текущего года он на полгода оставил Машу одну. В сентябре мужчину лишили права собственности на медведицу.

К счастью, сейчас косолапая обрела новый дом. Несколько дней назад мы показывали, как Машу забирали в новгородский зоопарк.

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Комментарии
3
triton1977
33 минуты
Симпатичная Маша (на должном расстоянии))
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