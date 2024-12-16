Медведица Маша, полгода жившая без хозяев, отправится из Ленобласти в новгородский зоопарк

Медведица Маша, полгода прожившая без хозяина во Всеволожском районе Ленобласти, отправится в новгородский зоопарк «Новый ковчег». 16 декабря животное забрали для перевозки на новое место жительство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Источник: Прокуратура Ленинградской области







«В настоящее время определено место для дальнейшего содержания животного, где ему будет обеспечено все необходимое для нормальной жизнедеятельности», — уточнили в ведомстве.

Источник: Прокуратура Ленинградской области

Специалисты Управления Росприроднадзора вместе с сотрудниками прокуратуры забирали Машу из вольера, где она временно жила. Решено было, что медведица поедет в зоопарк в Новгородской области.

В сентябре текущего года стало известно, что Маша больше полугода жила без хозяина на участке в СНТ «Белоостров». Содержал медведицу сосед мужчины. Тогда Василеостровский районный суд Петербурга лишил владельца Маши права собственности на животное. Косолапую передали в собственность государства.