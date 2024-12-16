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Общество Медведица Маша, полгода жившая без хозяев, отправится из Ленобласти в новгородский зоопарк

Медведица Маша, полгода жившая без хозяев, отправится из Ленобласти в новгородский зоопарк

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1 комментарий

Медведица Маша, полгода прожившая без хозяина во Всеволожском районе Ленобласти, отправится в новгородский зоопарк «Новый ковчег». 16 декабря животное забрали для перевозки на новое место жительство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Источник:

«В настоящее время определено место для дальнейшего содержания животного, где ему будет обеспечено все необходимое для нормальной жизнедеятельности», — уточнили в ведомстве.

Источник:

Специалисты Управления Росприроднадзора вместе с сотрудниками прокуратуры забирали Машу из вольера, где она временно жила. Решено было, что медведица поедет в зоопарк в Новгородской области.

В сентябре текущего года стало известно, что Маша больше полугода жила без хозяина на участке в СНТ «Белоостров». Содержал медведицу сосед мужчины. Тогда Василеостровский районный суд Петербурга лишил владельца Маши права собственности на животное. Косолапую передали в собственность государства.

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Комментарии
1
Весело вставлять
7 минут
Вчера мне Маша приказала В куплеты рифмы набросать И мне в награду обещала Спасибо в прозе написать...тчк
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