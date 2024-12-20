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Город Стало известно, каким будет мемориал Ленинградской битве в Шушарах

Стало известно, каким будет мемориал Ленинградской битве в Шушарах

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2 комментария

Эксперты и жюри 20 декабря выбрали победителя конкурса эскизных проектов мемориала Ленинградской битве в Шушарах — это проект компании «Интерколомниум». Новое место памяти появится рядом с «Экспофорумом», на Пулковских высотах. Высота мемориала может достигнуть 40 метров.

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Концепции пяти финалистов конкурса горожане могли увидеть летом 2024, в историческом мультимедийном парке «Россия — Моя история». За несколько месяцев авторы доработали свои проекты, ориентируясь на замечания экспертов.

Проект архитектурной студии «Интерколомниум» назван «Высота неприступная». Он представляет собой ансамбль из пяти Аллей славы с высокой конусообразной фигурой в центре. Каждая аллея будет посвящена одному из пяти родов войск: Красной Армии, Народного ополчения, ВВС, ВМФ и НКВД.

Монумент планируется оснастить пульсирующей светодиодной подсветкой, которая может быть разной, но предложен, прежде всего, красный цвет. В парке предусмотрены две зоны, где, по замыслу авторов, можно будет демонстрировать достижения современной армии и трофейные экспонаты.

«Город представлен пульсирующим столпом, внутри остеклённое пространство. Он как бы зажат пятью родами войск, которые охраняют его», — отмечал в разговоре с «Фонтанкой» директор и главный архитектор студии «Интерколумниум» Евгений Подгорнов.

В ходе доработки проекта архитекторы усовершенствовали планировку парка, в нем предусмотрены в том числе символические окопы и траншеи. Как часть общей композиции предусмотрен и храм, часовня или другой важный смысловой элемент. Предполагается также высадка 900 символических деревьев, а также злаковых трав — в память о том, что во время блокады город остро нуждался в хлебе.

«Мы имеем дело в этом проекте с оригинальной формой обелиска. Обелиск сам по себе — древняя форма, но мы видим современную переработку со световыми эффектами. Он будет играть роль достопримечательности Петербурга даже при взгляде сверху, из самолетов. Такие знаки редки в мире. Это большое достоинство этого проекта», — отметил представитель экспертного совета, архитектор Владимир Линов.

Он отметил также тщательную планировку мемориального парка. При этом эксперты рекомендовали авторам доработать некоторые архитектурные и скульптурные детали и убрать избыточное, на их взгляд.

Жюри проголосовало за проект «Интерколомниума» подавляющим большинством голосов. В составе комиссии было 25 человек, среди которых вице-губернаторы Николай Линченко, Борис Пиотровский, Валерий Москаленко, депутаты ЗакСа Дмитрий Павлов и Александр Ржаненков, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.

«Здесь [в Пулково] воздушные ворота нашего города, и важно не только, как мемориал выглядит с земли, но и сверху. Художественная подсветка, как выглядит днем и ночью. Такая задаче еще в нашем городе не реализовывалась, это уникально и для страны», — отметил председатель жюри, спикер ЗакСа Александр Бельский.

Николай Линченко подчеркнул, что проект хорошо продуман с точки зрения поэтапности, его планируется реализовать примерно за два года, но более понятны сроки будут в ходе рабочего проектирования.

«Этот проект создается по поручению губернатора, это было ответственное и важное решение. Это важное место, мы знаем, что значат Пулковские высоты для ленинградцев. Мы правда опасались, что что-то не то получится, что не очень уместным будет проект. Проект, который стал победителем — это не только консолидация всех войск, но и свеча памяти. Это то, что мы делаем для своих потомков», — отметила председатель КГА Юлия Киселева.

Как было отмечено в положении о конкурсе, сейчас разрешенная высота объектов на участке, где появится мемориал, — 23 метра, однако ее могут увеличить до 40 метров, чтобы был яркий архитектурный акцент.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о каждом из пяти финалистов конкурса.

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Комментарии
2
Карабас Барабас
8 минут
Да и так понятно, лишь бы бюджет выделили под красивую картинку, как его освоить мы и без вас разберёмся, но, род войск: НКВД, это конечно шедевр.
Гость
9 минут
А сколько можно было вместо этого построить больниц, или хотя бы теплых туалетов в сельских школах?
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