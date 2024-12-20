Суд отправил петербуржца в колонию за смертельное пьяное ДТП на Литейном мосту

Петербуржец отправится в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб работник, перекрывавший для движения Литейный мост. Подробности 20 декабря сообщает покуратура города.

Алексея Алексеева признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которые привели к смерти человека. Суд установил, что в апреле этого года 26-летний мужчина насмерть сбил 68-летнего сотрудника охраны ФГУП УВО «Минтранс», который на проезжей части закрывал движение автотранспорта и пешеходов в рамках подготовки к разводке моста.

Как писала «Фонтанка» водитель каршерингового Exeed LX промчал на красный со скоростью порядка 133 км/ч при допустимых 60 км/ч. Освидетельствование показало, что Алексеев сел за руль пьяным — 0,866 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе при разрешённом максимуме в 0,160 мг/л.



Суд приговорил петербуржца к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворен гражданский иск сына погибшего о компенсации материального ущерба в размере 258 тысяч рублей и морального вреда в размере 1,5 млн рублей.