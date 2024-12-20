Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

4 м/c,

южн.

 737мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Куда пойти на выходных
Чем угощает Псков
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Суд отправил петербуржца в колонию за смертельное пьяное ДТП на Литейном мосту

Суд отправил петербуржца в колонию за смертельное пьяное ДТП на Литейном мосту

868
4 комментария

Петербуржец отправится в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб работник, перекрывавший для движения Литейный мост. Подробности 20 декабря сообщает покуратура города.

Алексея Алексеева признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которые привели к смерти человека. Суд установил, что в апреле этого года 26-летний мужчина насмерть сбил 68-летнего сотрудника охраны ФГУП УВО «Минтранс», который на проезжей части закрывал движение автотранспорта и пешеходов в рамках подготовки к разводке моста.

Как писала «Фонтанка» водитель каршерингового Exeed LX промчал на красный со скоростью порядка 133 км/ч при допустимых 60 км/ч. Освидетельствование показало, что Алексеев сел за руль пьяным — 0,866 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе при разрешённом максимуме в 0,160 мг/л.


Суд приговорил петербуржца к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворен гражданский иск сына погибшего о компенсации материального ущерба в размере 258 тысяч рублей и морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
13 минут
Где-то расстроился Ефремов от такого приговора.
Ипсилон Ц
9 минут
никак судье занёс пьяное дтп с трупом колония поселение
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10