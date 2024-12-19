ЕС оставит российские активы нетронутыми до «компенсации убытков» Киеву Москвой

На саммите Европейского союза в Брюсселе было принято постановление о заморозке российских активов до окончания конфликта с Украиной. Об этом 19 декабря пишет ТАСС, ссылаясь на итоговое заявление саммита ЕС.

Кроме того, европейские лидеры постановили заморозить активы, пока Россия «не компенсирует ей [Украине] убытки». Принятое на саммите решение обязательно к выполнению для всех стран ЕС и институтов.

Ранее издание Bloomberg писало, что ЕС может конфисковать замороженные активы РФ и сейчас оценивает финансовые риски. Отмечается, что причиной может быть избрание Дональда Трампа 47-м президентом США. Дело в том, что союз опасается, что Штаты остановят финансовую помощь Киеву и вся нагрузка ляжет на них.

Также напомним, что в мае этого года Евросоюз разрешил использовать доходы от российских заблокированных активов для поддержки Киева. В свою очередь в России пообещали использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в качестве ответной меры.