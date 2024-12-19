Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 740мм 96%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика ЕС оставит российские активы нетронутыми до «компенсации убытков» Киеву Москвой

ЕС оставит российские активы нетронутыми до «компенсации убытков» Киеву Москвой

1 580
4 комментария

На саммите Европейского союза в Брюсселе было принято постановление о заморозке российских активов до окончания конфликта с Украиной. Об этом 19 декабря пишет ТАСС, ссылаясь на итоговое заявление саммита ЕС.

Кроме того, европейские лидеры постановили заморозить активы, пока Россия «не компенсирует ей [Украине] убытки». Принятое на саммите решение обязательно к выполнению для всех стран ЕС и институтов.

Ранее издание Bloomberg писало, что ЕС может конфисковать замороженные активы РФ и сейчас оценивает финансовые риски. Отмечается, что причиной может быть избрание Дональда Трампа 47-м президентом США. Дело в том, что союз опасается, что Штаты остановят финансовую помощь Киеву и вся нагрузка ляжет на них. 

Также напомним, что в мае этого года Евросоюз разрешил использовать доходы от российских заблокированных активов для поддержки Киева. В свою очередь в России пообещали использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в качестве ответной меры.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Леонтий
41 минута
То есть Украине в этих деньгах отказано)
Гость
34 минуты
Да кому нужны эти копейки? Пусть развлекаются.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10