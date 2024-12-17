Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -15

2 м/c,

сев.

 748мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Трагедия Анны Седоковой
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Bloomberg: ЕС может конфисковать замороженные активы РФ и оценивает финансовые риски

Bloomberg: ЕС может конфисковать замороженные активы РФ и оценивает финансовые риски

1 223
20 комментариев

Евросоюз захотел пересмотреть подход к конфискации российских замороженных активов. Сейчас в ЕС оценивают правовые и финансовые риски на случай изъятия денег и направления их на Украину. Об этом 17 декабря пишет Bloomberg.

Сейчас в Евросоюзе изучают, понадобятся ли на случай конфискации судебные решения для создания правовой основы. Вопрос снова стал актуален из-за опасений, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансовую помощь Киеву и вся нагрузка ляжет на ЕС. Однако Германия, Бельгия и Люксембург до сих пор всерьез обеспокоены идеей о конфискации российских активов.

В качестве одной из антироссийских санкций Евросоюз после начала СВО заморозил деньги Центробанка РФ, хранящиеся в Европе. Всего там хранится около 260 млрд евро, и более двух третей из них находится на счете Euroclear. До сих пор Евросоюз конфисковывал прибыль с этих активов. Российская сторона заявляла о зеркальном ответе в случае, если деньги ЦБ в Европе будут конфискованы.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Эд Хэммет
15 минут
Если о территориях переговоры ещё будут, то об активах и речи нет. Они все будут под арестом до решения судов по многочисленным искам от утративших имущество за время СВО. А потом, вероятнее всего, этих средств ещё и не хватит для выплат по решениям судов.
260786601
9 минут
То что эти активы не вернутся в РФ не понимает только не далекий адепт.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33