Bloomberg: ЕС может конфисковать замороженные активы РФ и оценивает финансовые риски

Евросоюз захотел пересмотреть подход к конфискации российских замороженных активов. Сейчас в ЕС оценивают правовые и финансовые риски на случай изъятия денег и направления их на Украину. Об этом 17 декабря пишет Bloomberg.

Сейчас в Евросоюзе изучают, понадобятся ли на случай конфискации судебные решения для создания правовой основы. Вопрос снова стал актуален из-за опасений, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансовую помощь Киеву и вся нагрузка ляжет на ЕС. Однако Германия, Бельгия и Люксембург до сих пор всерьез обеспокоены идеей о конфискации российских активов.

В качестве одной из антироссийских санкций Евросоюз после начала СВО заморозил деньги Центробанка РФ, хранящиеся в Европе. Всего там хранится около 260 млрд евро, и более двух третей из них находится на счете Euroclear. До сих пор Евросоюз конфисковывал прибыль с этих активов. Российская сторона заявляла о зеркальном ответе в случае, если деньги ЦБ в Европе будут конфискованы.