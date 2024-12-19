Под Анапой продолжают мыть птиц и чистить пляжи, счет приближается к 20 километрам

Волонтеры и сотрудники спасательных служб не прекращают вычищать береговую линию под Анапой от разлитого в море мазута. К 19 декабря очищено уже 19 600 метров пляжа.

О результатах труда 6 тысяч человек 19 декабря сообщает МЧС России. За день силами спасателей и волонтеров очищено от мазута 9 км пляжа. Всего же с начала работ обработано 19 600 метров береговой линии.

Собрано 1700 тонн мазутного песка — сообщалось, что всего в море вылило 3700 тонн нефтепродуктов.

Известно, что волонтеры спасли минимум 176 птиц.

Ранее сообщалось, что на берегу была найдена мертвой молодая самка дельфина.