Под Анапой продолжают мыть птиц и чистить пляжи, счет приближается к 20 километрам

Волонтеры и сотрудники спасательных служб не прекращают вычищать береговую линию под Анапой от разлитого в море мазута. К 19 декабря очищено уже 19 600 метров пляжа.
О результатах труда 6 тысяч человек 19 декабря сообщает МЧС России. За день силами спасателей и волонтеров очищено от мазута 9 км пляжа. Всего же с начала работ обработано 19 600 метров береговой линии.
Собрано 1700 тонн мазутного песка — сообщалось, что всего в море вылило 3700 тонн нефтепродуктов.
Известно, что волонтеры спасли минимум 176 птиц.
Ранее сообщалось, что на берегу была найдена мертвой молодая самка дельфина.
Утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера, перевозивших мазут. В море оказалось 3700 тонн нефти. «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как более пяти тысяч человек вышли на очистку анапских пляжей от мазута
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