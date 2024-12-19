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Общество Происшествия Под Анапой продолжают мыть птиц и чистить пляжи, счет приближается к 20 километрам

Под Анапой продолжают мыть птиц и чистить пляжи, счет приближается к 20 километрам

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2 комментария

Волонтеры и сотрудники спасательных служб не прекращают вычищать береговую линию под Анапой от разлитого в море мазута. К 19 декабря очищено уже 19 600 метров пляжа.

О результатах труда 6 тысяч человек 19 декабря сообщает МЧС России. За день силами спасателей и волонтеров очищено от мазута 9 км пляжа. Всего же с начала работ обработано 19 600 метров береговой линии.

Собрано 1700 тонн мазутного песка — сообщалось, что всего в море вылило 3700 тонн нефтепродуктов.

Известно, что волонтеры спасли минимум 176 птиц.

Ранее сообщалось, что на берегу была найдена мертвой молодая самка дельфина.

Утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера, перевозивших мазут. В море оказалось 3700 тонн нефти. «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как более пяти тысяч человек вышли на очистку анапских пляжей от мазута

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Комментарии
2
Гость
16 минут
Позвольте-ка... Новость вчера: "5 тысяч человек: спасатели, волонтеры и казаки" Новость сегодня: "6 тысяч человек, волонтеры и сотрудники спасательных служб" КУДА ДЕЛИСЬ КАЗАКИ
Гость
8 минут
А где же наши восемь тысяч дворников, чистящих город? Я прошел весь центр: Невский, Малая Морская, Большая Морская, Мойка, Лермонтовский, Римского-Корсакова, Английский, Фонтанка. Я не увидел НИ ОДНОГО дворника. ????
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