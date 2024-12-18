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Происшествия Тяжелые кадры: первый дельфин найден мертвым после разлива мазута в Черном море

Тяжелые кадры: первый дельфин найден мертвым после разлива мазута в Черном море

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20 комментариев

Первый погибший дельфин был обнаружен после крушения танкеров в Керченском проливе, рассказали в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа».

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Как говорится в сообщении центра от 18 декабря, волонтеры в Анапе обследовали тело найденного дельфина и подтвердили, что самка попала в зону разлива.

«К сожалению, молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута… На данный момент, по состоянию на 18 декабря, это первое сообщение о китообразном, погибшем от загрязнения в Анапе», — рассказали в «Дельфе».

В центре ранее отмечали, что от загрязнения нефтепродуктами в первую очередь страдают птицы, фитопланктон, зоопланктон, моллюски и рыбы, так как они имеют прямой контакт с токсичными веществами. Китообразные могут пострадать, если окажутся в непосредственной близости к местам загрязнений или съедят зараженную рыбу. В таком случае у дельфинов возможны острая интоксикация, ожоги кожи и слизистых оболочек. Однако чаще всего последствия загрязнений для них проявляются значительно позже: накопление токсинов приводит к существенному снижению иммунитета, развитию различных болезней и вспышкам инфекционных заболеваний.

Три дня назад, утром 15 декабря, во время шторма в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера, перевозивших мазут. В море оказалось 3700 тонн нефти. «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как более пяти тысяч человек вышли на очистку анапских пляжей от мазута.

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Комментарии
20
_13
1 час
Геостратегу не пора ли нырнуть за очередной амфорой?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Кроме уничтожения от России ничего не исходит. Ни внутри, ни снаружи.
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