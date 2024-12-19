«Если нас хотят снести, вы об этом скажите». Собственники недвижимости высказались о строительстве станции «Лиговский проспект — 2»

По данным «Фонтанки», здание появится на месте бизнес-центра по адресу: Лиговский, 52. Он построен в 1982 году, сейчас принадлежит ООО «Аванта». Его директор Николай Столяров сообщил «Фонтанке», что с владельцами этот вопрос город не обсуждал. Сама компания несколько раз делала предложения по участию в редевелопменте территории в связи со строительством ВСМ.



«В нашем понимании развить эту территорию совместно с городом и РЖД было бы гораздо выгоднее всем, в том числе жителям, которые, возможно, через эту территорию будут проходить. А если нас хотят снести, вы об этом скажите. А так, получается, игра в молчанку», — сказал Столяров.



Подробнее о том, что собираются строить и сносить на Лиговском проспекте в связи с продлением коричневой линии метро, — читайте на «Фонтанке».



