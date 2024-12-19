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Город «Если нас хотят снести, вы об этом скажите». Собственники недвижимости высказались о строительстве станции «Лиговский проспект — 2»

«Если нас хотят снести, вы об этом скажите». Собственники недвижимости высказались о строительстве станции «Лиговский проспект — 2»

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1 комментарий

В компании «Аванта» сообщили, что с ними никто не обсуждал выкуп ее бизнес-центра на Лиговском проспекте, 52. Именно там хотят построить административное здание метро (АБК) с выходом со станции «Лиговский проспект — 2».

Ранее стало известно, что город объявит архитектурный конкурс на строительство АБК. Его строительство хотят синхронизировать с запуском ВСМ, так как выход из объединенного подземного вестибюля станций «Лиговский проспект» и «Лиговский проспект — 2» предусмотрен в схеме транспортного обслуживания терминала у Московского вокзала.

По данным «Фонтанки», здание появится на месте бизнес-центра по адресу: Лиговский, 52. Он построен в 1982 году, сейчас принадлежит ООО «Аванта». Его директор Николай Столяров сообщил «Фонтанке», что с владельцами этот вопрос город не обсуждал. Сама компания несколько раз делала предложения по участию в редевелопменте территории в связи со строительством ВСМ.

«В нашем понимании развить эту территорию совместно с городом и РЖД было бы гораздо выгоднее всем, в том числе жителям, которые, возможно, через эту территорию будут проходить. А если нас хотят снести, вы об этом скажите. А так, получается, игра в молчанку», — сказал Столяров.

Подробнее о том, что собираются строить и сносить на Лиговском проспекте в связи с продлением коричневой линии метро, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
1
Гость
1 час
Ерунды не пишите. Административное здание метро строится на м. Фрунзенская. Не благодари.
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