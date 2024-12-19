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Происшествия Льва Авербаха и гендиректора Coris Ванина отпустили из полиции. Им вменяют приток нелегалов в Петербург

Льва Авербаха и гендиректора Coris Ванина отпустили из полиции. Им вменяют приток нелегалов в Петербург

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Бывшего и нынешнего гендиректоров частной скорой Coris, задержанных по делу об организации незаконной миграции, отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 декабря.

Обязательство о явке, которое дали Лев Авербах и Дмитрий Ванин, — это мера процессуального принуждения. Она требует своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд и не переезжать без предупреждения.

Уголовное дело, в котором фигурирует Coris, полицейское следствие возбудило в сентябре. Согласно материалам, через ООО «Сфера Мед» (юрлицо, которое работает под брендом Coris) в 2021–2022 годах открыли границы для восьми иностранцев. По версии следствия, коммерческий директор того периода Дмитрий Яковлев и неустановленные лица оформляли фиктивные приглашения для лечения в «Сфере Мед», но въехавшие по приглашению иностранцы его не проходили.

Яковлев ограничен подпиской о невыезде. 17 декабря объясняться со следователем пришлось создателю и идейному вдохновителю Coris Льву Авербаху и действующему гендиректору Дмитрию Ванину. Обоих задержали на двое суток как подозреваемых в организации незаконной миграции.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что полиция устанавливает соучастников и ищет следы иностранцев, которым также помогли въехать в Россию фиктивные приглашения на лечение.

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