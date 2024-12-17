Восемь невероятных приключений в Петербурге. Частную скорую «Корис» подозревают в организации незаконной миграции

Разговор следователей с настоящим и бывшим генеральными директорами Coris, Львом Авербахом и Дмитрием Ваниным, который состоялся 17 декабря, связан с уголовным делом от сентября 2024 года. Речь идет об оформлении приглашений для иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса.

Известная в Петербурге медицинская компания ООО «Корис Ассистанс» в 2018 году передала свои активы частной и тоже медицинской «Сфера Мед». Осенью 2020 года единственным учредителем и генеральным директором «Сфера Мед» стал Дмитрий Ванин. А клиника и парк из 15 автомобилей скорой помощи переехали на набережную Черной речки из здания на Чугунной улице, принадлежавшего ЛОМО . Они по-прежнему работают под старым брендом — Coris. Создатель и идейный вдохновитель «Кориса» Лев Авербах утверждает, что не имеет отношения к «Сфере Мед». В материалах уголовного дела о незаконной миграции фигурирует коммерческий директор «Кориса» периода 2020–2021 годов, а «Сфера Мед» названа подконтрольной ему организацией.

В настоящее время Дмитрий Яковлев не значится в списке руководящего состава клиники «Корис», но еще этой осенью в социальных сетях он представлялся коммерческим директором компании. Уголовное дело было возбуждено в сентябре. Дмитрию Яковлеву, а также неким «неустановленным лицам» вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — это организация незаконного въезда в Россию группой лиц по предварительному сговору.

В деле минимум 8 эпизодов, то есть по меньшей мере столько человек незаконно пересекли границу в период с 19 апреля 2021 года по 11 июля 2022 года. Для тех, кто забыл, — в это время мир боролся с коронавирусом, а в России действовали беспрецедентно жесткие правила въезда. Чтобы приехать в страну, у иностранца должна была быть аргументированная цель поездки, список уважительных причин утверждался отдельным приказом Министерства иностранных дел.