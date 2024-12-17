Восемь невероятных приключений в Петербурге. Частную скорую «Корис» подозревают в организации незаконной миграции

Разговор следователей с настоящим и бывшим генеральными директорами Coris, Львом Авербахом и Дмитрием Ваниным, который состоялся 17 декабря, связан с уголовным делом от сентября 2024 года. Речь идет об оформлении приглашений для иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса.
Известная в Петербурге медицинская компания ООО «Корис Ассистанс» в 2018 году передала свои активы частной и тоже медицинской «Сфера Мед». Осенью 2020 года единственным учредителем и генеральным директором «Сфера Мед» стал Дмитрий Ванин. А клиника и парк из 15 автомобилей скорой помощи переехали на набережную Черной речки из здания на Чугунной улице, принадлежавшего ЛОМО. Они по-прежнему работают под старым брендом — Coris. Создатель и идейный вдохновитель «Кориса» Лев Авербах утверждает, что не имеет отношения к «Сфере Мед». В материалах уголовного дела о незаконной миграции фигурирует коммерческий директор «Кориса» периода 2020–2021 годов, а «Сфера Мед» названа подконтрольной ему организацией.
В настоящее время Дмитрий Яковлев не значится в списке руководящего состава клиники «Корис», но еще этой осенью в социальных сетях он представлялся коммерческим директором компании. Уголовное дело было возбуждено в сентябре. Дмитрию Яковлеву, а также неким «неустановленным лицам» вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — это организация незаконного въезда в Россию группой лиц по предварительному сговору.
В деле минимум 8 эпизодов, то есть по меньшей мере столько человек незаконно пересекли границу в период с 19 апреля 2021 года по 11 июля 2022 года. Для тех, кто забыл, — в это время мир боролся с коронавирусом, а в России действовали беспрецедентно жесткие правила въезда. Чтобы приехать в страну, у иностранца должна была быть аргументированная цель поездки, список уважительных причин утверждался отдельным приказом Министерства иностранных дел.
По версии следствия, Дмитрий Яковлев с группой неустановленных товарищей за деньги организовывали турпоездки в Петербург под предлогом лечения, в котором иностранцы не нуждались. Злодейство, как считают в МВД, производилось от имени ООО «Сфера Мед», которое было включено в дающий подобную привилегию Федеральный реестр медицинских организаций.
Возбужденное в сентябре этого года уголовное дело основано на результатах проверки, которую отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморского района Петербурга начал в марте 2024-го. 17 декабря, как сообщала «Фонтанка», следователь пригласил для разговора бывшего и нынешнего директоров частной медицинской компании Coris Льва Авербаха и Дмитрия Ванина.
«Опрашивают по нарушению миграционного законодательства во время пандемии. Компания приглашала на лечение людей из-за границы. Но я к этому не имею никакого отношения, о чем следователю и сказал», — сказал Авербах корреспонденту нашего издания. Процессуальный статус Ванина и Авербаха неизвестен.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.