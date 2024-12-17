Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-13°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -17

1 м/c,

с-з.

 750мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Трагедия Анны Седоковой
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Город Общество Бизнес Происшествия Восемь невероятных приключений в Петербурге. Частную скорую «Корис» подозревают в организации незаконной миграции

Восемь невероятных приключений в Петербурге. Частную скорую «Корис» подозревают в организации незаконной миграции

4 203
12 комментариев
Источник:

Разговор следователей с настоящим и бывшим генеральными директорами Coris, Львом Авербахом и Дмитрием Ваниным, который состоялся 17 декабря, связан с уголовным делом от сентября 2024 года. Речь идет об оформлении приглашений для иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса.

Известная в Петербурге медицинская компания ООО «Корис Ассистанс» в 2018 году передала свои активы частной и тоже медицинской «Сфера Мед». Осенью 2020 года единственным учредителем и генеральным директором «Сфера Мед» стал Дмитрий Ванин. А клиника и парк из 15 автомобилей скорой помощи переехали на набережную Черной речки из здания на Чугунной улице, принадлежавшего ЛОМО. Они по-прежнему работают под старым брендом — Coris. Создатель и идейный вдохновитель «Кориса» Лев Авербах утверждает, что не имеет отношения к «Сфере Мед». В материалах уголовного дела о незаконной миграции фигурирует коммерческий директор «Кориса» периода 2020–2021 годов, а «Сфера Мед» названа подконтрольной ему организацией.

В настоящее время Дмитрий Яковлев не значится в списке руководящего состава клиники «Корис», но еще этой осенью в социальных сетях он представлялся коммерческим директором компании. Уголовное дело было возбуждено в сентябре. Дмитрию Яковлеву, а также неким «неустановленным лицам» вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — это организация незаконного въезда в Россию группой лиц по предварительному сговору.

В деле минимум 8 эпизодов, то есть по меньшей мере столько человек незаконно пересекли границу в период с 19 апреля 2021 года по 11 июля 2022 года. Для тех, кто забыл, — в это время мир боролся с коронавирусом, а в России действовали беспрецедентно жесткие правила въезда. Чтобы приехать в страну, у иностранца должна была быть аргументированная цель поездки, список уважительных причин утверждался отдельным приказом Министерства иностранных дел.

По версии следствия, Дмитрий Яковлев с группой неустановленных товарищей за деньги организовывали турпоездки в Петербург под предлогом лечения, в котором иностранцы не нуждались. Злодейство, как считают в МВД, производилось от имени ООО «Сфера Мед», которое было включено в дающий подобную привилегию Федеральный реестр медицинских организаций.

Возбужденное в сентябре этого года уголовное дело основано на результатах проверки, которую отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморского района Петербурга начал в марте 2024-го. 17 декабря, как сообщала «Фонтанка», следователь пригласил для разговора бывшего и нынешнего директоров частной медицинской компании Coris Льва Авербаха и Дмитрия Ванина.

«Опрашивают по нарушению миграционного законодательства во время пандемии. Компания приглашала на лечение людей из-за границы. Но я к этому не имею никакого отношения, о чем следователю и сказал», — сказал Авербах корреспонденту нашего издания. Процессуальный статус Ванина и Авербаха неизвестен.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Митя Антонов
1 час
Кто-то положил глаз на этот медицинский бизнес. Ничего более.
lyolik
1 час
Кто то захотел убрать конкурента?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33