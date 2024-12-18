Лев Авербах задержан за ввоз иностранцев в Петербург через частную скорую Coris. После допроса ему стало плохо

Идейный вдохновитель частной скорой Coris задержан по делу о незаконной миграции. С ним под следствием оказался нынешний гендиректор Coris Дмитрий Ванин, третий фигурант ограничен подпиской о невыезде. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 декабря.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, причастными к легализации иностранцев в России считают троих из числа руководства медицинской организации. По версии следствия, в составе группы они продавали фиктивные приглашения якобы для прохождения лечения, благодаря которым в страну беспрепятственно попали не менее восьми нелегалов.

Канал незаконной миграции пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Приморского района.

По информации «Фонтанки», дело по статье 322.1 УК возбуждено в сентябре этого года. Согласно материалам, приглашения для иностранцев оформляли в период пандемии коронавируса — в 2020–2021 годах. Накануне беседовать со следователями по этому делу пришлось создателю и идейному вдохновителю Coris Льву Авербаху и действующему гендиректору юрлица «Сфера Мед», которое работает под брендом Coris, Дмитрию Ванину.

Оба задержаны на двое суток как подозреваемые. Подпиской о невыезде ограничен предполагаемый соучастник — Дмитрий Яковлев, который в документах значится как коммерческий директор «Сфера Мед» периода 2020–2021 годов.

После задержания Льву Авербаху стало плохо, и его под конвоем отвезли в одну из городских больниц. Жалобы подтвердились, врачи медицинскую помощь оказали. И задержанного снова доставили на Захарьевскую улицу.

В полиции не исключают, что иностранцев, которые приехали в Россию по фиктивным приглашениям, может быть больше. Сотрудники устанавливают аналогичные эпизоды и соучастников.