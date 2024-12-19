Число пострадавших при прорыве трубы в Купчино выросло до трёх. Возбуждено дело

Три человека получили ожоги в результате разлива горячей воды во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом 19 декабря сообщили в городском Следственном комитете.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Следствие возбудило уголовное дело по факту прорыва трубы на улице Турку. Случившееся квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование поставила на контроль прокуратура Фрунзенского района.

По данным СК, за медицинской помощью с ожогами различной степени тяжести обратились трое местных жителей, двое из них несовершеннолетние.

«Фонтанка» писала, что пострадал 14-летний школьник. По предварительным данным, ожоги стоп также получил 18-летний юноша, ещё один пострадавший — девятиклассник. В «Теплосети» обещают оказать им помощь.

Труба, которая находится в ведении предприятия, рванула в девятом часу утра. Горячая вода хлынула на проезжую часть, движение на перекрёстке улиц Пражской и Турку ограничили. На время ремонта ближайшие здания обеспечивают отоплением и горячей водой по резервной схеме. Завершить работы планируют к половине шестого часа утра 20 декабря.