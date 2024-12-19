В «Теплосети» рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы в Купчино. Им обещают помощь

Пострадавшие при разливе горячей воды во Фрунзенском районе Петербурга не получили опасных травм. По предварительным данным, у обоих молодых людей ожоги ступней легкой степени. Об этом «Фонтанке» 19 декабря сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Как уточняют в компании, сотрудники находятся на связи с пострадавшими. Им обещают оказать помощь в лечении и реабилитации.

Один из пострадавших — 14-летний мальчик, который обжёг ноги по дороге в школу. Он дома и не нуждается в госпитализации. Второй — 18-летний юноша, он находится в медучреждении.

Магистраль диаметром 700 мм рванула у дома № 21/1 на улице Турку в начале девятого утра. Бригада предприятия продолжает ликвидировать дефект. Движение на перекрёстке улиц Пражской и Турку временно перекрыто.

Завершить ремонт планируют к половине шестого утра 20 декабря. На время ремонта ближайшие здания обеспечивают теплоснабжением по резервной схеме.