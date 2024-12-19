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Город Снег дал Петербургу время вывезти сугробы: с начала зимы с дорог сгребли 150 тысяч кубов

Снег дал Петербургу время вывезти сугробы: с начала зимы с дорог сгребли 150 тысяч кубов

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3 комментария
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Утро 19 декабря началось в Петербурге горизонтальным ветром и метелью. Дворники в первую очередь машут лопатами, расчищая пути к социальным объектам, метро и остановкам.

В четверг петербургские улицы убирают 992 машины спецтехники и 1 071 дворник, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. В одиннадцатом часу утра температура уже составила минус 10 градусов, и синоптики ожидают дальнейшее потепление вплоть до «плюса» и ледяного дождя. В связи с этим горожан просят быть внимательными, а водителей — не мешать уборочной технике.

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В среду, 18 декабря, Петербург обошелся без осадков, и за сутки дорожники вывезли на пункты утилизации почти 42 тысячи кубометров снега. В комитете отметили, что это рекордный темп для текущей зимы. Всего же с автомобильных дорог города уже вывезли порядка 150 тысяч кубометров снега.

Для обработки дорог и тротуаров за сутки использовали более 500 тонн соли и почти 2 000 тонн пескосоляной смеси. «Особое внимание коммунальные службы обращают на открытые и продуваемые участки, мосты, путепроводы, набережные, зоны торможения перед перекрестками, пешеходные переходы», — добавили в комитете.

Сегодня в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах с утра держатся аномальные пробки.

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Комментарии
3
Kot Piter
24 минуты
Зачем нам это постоянное нытьё, про то, что якобы что-то убирается? 😐 Мы всё видим своими глазами!
Гость
32 минуты
На Каменноостровском машины буксуют в снежной каше. Пешеходы на тратуарах стараются не упасть на льду и на не убранном снеге. Дворников не видно .Впрочем как и вчера.
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