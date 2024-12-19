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Происшествия Юноша и школьник пострадали при прорыве трубы в Купчино

Юноша и школьник пострадали при прорыве трубы в Купчино

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11 комментариев

Разлив горячей воды во Фрунзенском районе Петербурга не обошёлся без пострадавших. Один из них — мальчик, обжёгший ноги по дороге в школу.

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Как сообщили «Фонтанке» в администрации района, в результате коммунальной аварии, которая случилась утром 19 декабря, помощь медиков потребовалась двоим. Младший — 14-летний ученик школы на улице Турку. По предварительным данным, у него ожог 1% тела первой степени — горячая вода попала на ноги. После оказания помощи мальчика отпустили домой с матерью.

Ещё один пострадавший — 18-летний юноша. Он находится в травмпункте, его состояние уточняется.

Магистраль диаметром 700 мм дала течь у дома № 21/1 на улице Турку. Сообщение о вытекании поступило в «Теплосеть Санкт-Петербурга» в половине девятого часа утра. На перекрестке улиц Пражской и Турку временно перекрыто движение. Специалисты компании ликвидируют дефект. На ремонт отводят 20 часов, в это время ближайшие здания должны быть обеспечены отоплением и горячей водой по резервной схеме.

В компании напоминают жителям о правилах безопасности и просят обходить места, где замечено парение или вытекает горячая вода.

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Комментарии
11
169991062
1 час
да сколько можно-то ? Ещё зима толком не началась...
Гость
1 час
так царь говорил- Нам нужен прорыв! Получите и распишитесь
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