Юная жительница Кронштадта попала в больницу с сотрясением после катания на ватрушке

С традиционной зимней травмой обратилась к медикам 12-летняя жительница Кронштадта. Девочка ударилась головой во время катания на ватрушке и попала в больницу.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, накануне ребенок катался на тюбинге в местном Летнем саду и ударился головой о ступеньку. На утро школьница обратилась за медицинской помощью. У нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому в теменной области головы.

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в одну из петербургских больниц. Там она будет находиться под наблюдением врачей.

Катание на ватрушке — одна из самых травмоопасных зимних забав. Травму можно получить даже при скольжении по специально оборудованным горкам, не говоря уже о случаях, когда тюбинг привязывают к автомобилю. Такое развлечение может закончиться смертью, как в случае жительницы Красноярска, которая вылетела на встречку и погибла под колесами машины. Разделившая с ней ватрушку подруга находится в больнице, катавший девушек водитель арестован.