В администрации Кировского района опровергли травмирование юной петербурженки из-за падения сосульки

Травма головы, которую получила 11-летняя петербурженка накануне, не связана с падением сосулек, сообщили «Фонтанке» вечером 18 декабря в пресс-службе администрации Кировского района.

Юная пациентка одной из поликлиник ранее рассказала медикам, что ей на голову упала сосулька у дома № 8 по улице Зины Портновой. После осмотра врачи отпустили девочку домой. Случай проверили в районной администрации.

«Расследовали данный инцидент: с крыши ничего не падало, управляющая компания „Жилкомсервис № 2 Кировского района“ своевременно очистила кровли, наледи не выявлено. Травмирование ребенка с этим не связано, что подтвердили родители девочки», — подчеркнули в там.

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии.

С жалобой на похожую травму также обращался житель деревни Большие Колпаны Гатчинского района. У мужчины зафиксировали ушиб мягких тканей и отпустили домой.

В четверг, 19 декабря, в Петербурге ожидаются ледяной дождь и значительные перепады температуры — от минус 15 в начале ночи до плюсовых значений к вечеру.