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Происшествия Юная петербурженка и житель Ленобласти пострадали из-за сосулек

Юная петербурженка и житель Ленобласти пострадали из-за сосулек

2 997
10 комментариев

В Петербурге и Ленобласти ребенок и мужчина пострадали из-за упавших сосулек. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 декабря.

Накануне в одну из поликлиник Кировского района города с травмой головы обратилась 11-летняя девочка. Со слов пострадавшей, на нее упала сосулька у дома № 8 по улице Зины Портновой. По предварительным данным, у ребенка подозрение на сотрясение мозга. После осмотра медики отпустили девочку домой. Районной администрации известно о происшествии, обстоятельства инцидента уточняют.

Похожий случай произошел в деревне Большие Колпаны Гатчинского района. Вечером 17 декабря в местную больницу обратился мужчина и пожаловался, что ему на голову упала сосулька. Предварительно, житель Ленобласти отделался ушибом мягких тканей головы. Его тоже отпустили домой.

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Комментарии
10
NSE
6 часов
Где они сосульки то нашли?
Гость
6 часов
Почему сосули не срезают лазером?
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