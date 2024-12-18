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Общество «Будут вынуждены блуждать по заснеженному Ивангороду». Автобусам Петербург — Таллин отказали в парковке возле пункта пропуска

«Будут вынуждены блуждать по заснеженному Ивангороду». Автобусам Петербург — Таллин отказали в парковке возле пункта пропуска

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17 комментариев

Россиянам, которые едут через Эстонию домой на праздники, придется не только отстоять многочасовую очередь в Нарве, но и поблуждать в поисках автобуса в Ивангороде после пересечения границы. Об этом сообщил 18 декабря перевозчик «Эколайнс».

Дело в том, что 11 декабря 2024 года решением главы администрации МО «Ивангородское городское поселение» Юрия Паршина введен запрет подъезда всех регулярных международных автобусов к пешеходному пункту пропуска МАПП «Ивангород».

Как следует из документа, движение транспорта ограничивается от д. № 3 по Петроградской улице до пешеходного пункта пропуска таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска с 12 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года. Это делается «в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в связи с возможным снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги». При этом исключения сделаны для техники, которая задействована в ремонте автомобильного пункта пропуска, школьных автобусов, транспортных средств, которые обслуживают федеральную таможенную службу и пограничную службу ФСБ РФ, а также городских автобусов.

Но альтернативных путей подъезда и мест ожидания пассажиров для международных автобусов распоряжением не предусмотрено, отмечают в «Эколайнс». В результате пассажиры рейсов, связывающих Россию и Эстонию, вынуждены идти более 900 метров с багажом в руках по снегу — либо от пункта пропуска, либо к нему. «К сожалению, в этом году помимо длительного стояния в очереди в Нарве наши соотечественники будут вынуждены блуждать по заснеженному Ивангороду в поисках автобуса», — прокомментировал директор перевозчика Андрей Волков.

Автомобильный пункт пропуска «Ивангород» закрылся зимой 2024 года на ремонт, работает только пешеходный пункт пропуска. Поэтому автобусы на маршруте Таллин — Петербург вынуждены довозить людей до границы в Нарве, после чего путешественники переходят ее самостоятельно, а в Ивангороде их подхватывает другой автобус. После того как эстонские власти решили закрывать границу на ночь, а также усилить меры таможенного контроля, на эстонской стороне стали скапливаться огромные очереди, о которых неоднократно писала «Фонтанка». Альтернативы бюджетно добраться из Европы в Петербург сейчас практически нет: граница с Финляндией полностью закрыта с конца 2023 года.

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Комментарии
17
Заливщик голосовых планок
1 час
Скажите, а из автобуса будет видно, как в недружественный Нарве новый год празднуют?
Игорь Протасов
15 минут
Спасибо гаранту... за всё...
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