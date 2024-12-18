В МИД России рассказали, какие риски могут привести к применению ядерного оружия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что угрозы, возникающие из-за действий западных стран на границах России, могут привести к тому, что поднимется вопрос о возможном использовании ядерного оружия Москвой. Слова замглавы МИД РФ прозвучали в среду, 18 декабря, в ходе дискуссии международного клуба «Валдай». Трансляцию вел ТАСС.



По словам Рябкова, политика США и НАТО нацелена на подрыв внешней безопасности РФ и представляет собой угрозы, особенно вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии.



«В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия», — подчеркнул Рябков.



Замглавы МИД РФ добавил, что в связи со сложившейся политической обстановкой в настоящее время не удается говорить о стратегической стабильности.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что важно держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы и продолжать практику учений. Он отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах страны составила 95 процентов. Штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона человек. Позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что Россия на любые угрозы безопасности будет применять то оружие, которое посчитает целесообразным. В этом «ни у кого не должно быть сомнений».