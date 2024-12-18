Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика В МИД России рассказали, какие риски могут привести к применению ядерного оружия

В МИД России рассказали, какие риски могут привести к применению ядерного оружия

1 491
21 комментарий

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что угрозы, возникающие из-за действий западных стран на границах России, могут привести к тому, что поднимется вопрос о возможном использовании ядерного оружия Москвой. Слова замглавы МИД РФ прозвучали в среду, 18 декабря, в ходе дискуссии международного клуба «Валдай». Трансляцию вел ТАСС.

По словам Рябкова, политика США и НАТО нацелена на подрыв внешней безопасности РФ и представляет собой угрозы, особенно вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии.

«В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что в связи со сложившейся политической обстановкой в настоящее время не удается говорить о стратегической стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что важно держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы и продолжать практику учений. Он отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах страны составила 95 процентов. Штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона человек. Позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что Россия на любые угрозы безопасности будет применять то оружие, которое посчитает целесообразным. В этом «ни у кого не должно быть сомнений».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
МИД РФ Ядерное оружие Сергей Рябков
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
276386315
53 минуты
Был бы поумнее, не выходил бы на первый план. Риббентроп мучился в петле более 10 минут.
Гость
43 минуты
А мы точно в рай попадем? Или , как обычно, обманет?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Новости компаний
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18