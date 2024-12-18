Герасимов: на любые угрозы безопасности Россия применит то оружие, которое посчитает целесообразным

Россия на любые угрозы безопасности будет применять то оружие, которое посчитает целесообразным. В этом «ни у кого не должно быть сомнений». Такое заявление 18 декабря сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов, говоря об обновленной доктрине ядерного сдерживания, подчеркнул, что новые основы государственной политики стали поводом для того, чтобы на Западе начались «активные пропагандистские кампании». Они, по словам Герасимова, обвиняют Россию в том числе в «стремлении снизить порог ядерного сдерживания».
«Порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника», — отметил начальник Генерального штаба ВС РФ.
Помимо этого, Валерий Герасимов уточнил, что порог применения ядерного оружия в доктрине США обозначен не четко. «И существенно ниже, чем в российских обновленных документах», — сказал Герасимов.
Валерий Герасимов сообщил, что сегодня «доля современного вооружения в СЯС составляет 95%».
На подвижные грунтовые ракетные комплексы, по словам начальника Генштаба ВС РФ, произошло перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил РФ. В морских СЯС заканчивают испытывать ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский», добавил он.
«В морских СЯС завершаются государственные испытания новой РПЛСН проекта „Борей-А“ „Князь Пожарский“. Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера „Борей-А“», — уточнил Герасимов. По его словам, эти крейсеры включат в боевой состав ВМФ до 2028 года.
В этом году в авиационные СЯС, по словам Герасимова, начали поставлять модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160м.
«Продолжается модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95мс за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием», — уточнил Валерий Герасимов.
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