Две легковые устроили автобусный коллапс посреди Большой Морской

Небольшое ДТП собирает уже немаленькую автобусную пробку в центре Петербурга днем 18 декабря. Оказалось, что общественному транспорту никак не проехать, и приходится высаживать пассажиров.

Источник: читатель «Фонтанки»

Два легковых автомобиля столкнулись посреди Большой Морской улицы между Кирпичным переулком и Невским проспектом, рассказала читательница «Фонтанки». Если другие легковые еще могут протиснуться в оставшееся пространство, то автобусы уже нет.

Источник: Яндекс.Карты







По данным «Яндекс.Карт», это автобусы маршрутов № 3, № 27 и больше всех — № 22. Вместе с этим скопилась и обычная пробка, тянется она от Исаакиевской площади. Плотно и в Кирпичном переулке.

Источник: Яндекс.Карты







При этом и в целом в Петербурге в четвертом часу дня пробки уже выросли до 6 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», для среды это на 2 балла больше обычного. К 18 часам в городе третий день подряд ждут «восьмерку». Накануне вечером заторы и вовсе доросли до 9 баллов.

Источник: «Яндекс.Карты»





