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Происшествия Две легковые устроили автобусный коллапс посреди Большой Морской

Две легковые устроили автобусный коллапс посреди Большой Морской

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4 комментария

Небольшое ДТП собирает уже немаленькую автобусную пробку в центре Петербурга днем 18 декабря. Оказалось, что общественному транспорту никак не проехать, и приходится высаживать пассажиров.

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Два легковых автомобиля столкнулись посреди Большой Морской улицы между Кирпичным переулком и Невским проспектом, рассказала читательница «Фонтанки». Если другие легковые еще могут протиснуться в оставшееся пространство, то автобусы уже нет.

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По данным «Яндекс.Карт», это автобусы маршрутов № 3, № 27 и больше всех — № 22. Вместе с этим скопилась и обычная пробка, тянется она от Исаакиевской площади. Плотно и в Кирпичном переулке.

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При этом и в целом в Петербурге в четвертом часу дня пробки уже выросли до 6 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», для среды это на 2 балла больше обычного. К 18 часам в городе третий день подряд ждут «восьмерку». Накануне вечером заторы и вовсе доросли до 9 баллов.

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Петербург ДТП Общественный транспорт Автобусы Пробки
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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
3 часа
Отличный документ. Прошу ГАИ привлечь владельца Lexus о620мр 98 за парковку в зоне разметки 1.4. А лучше эвакуировать. )
Ark7
3 часа
Это потому, что ГАИ после аварии приходиться ждать много часов. Нужны нормативы их прибытия. У меня в апреле ДТП было. Ждали 4 часа. Звонили им много раз. Мгновенно приехали только после того, как я пообещал написать жалобу на бездействие.
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