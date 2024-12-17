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Авто Город Дороги Петербурга стоят в аномальных пробках второй день подряд

Дороги Петербурга стоят в аномальных пробках второй день подряд

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10 комментариев
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Загруженность дорог в Петербурге 17 декабря выросла до 7 баллов уже в пятом часу вечера. Второй день подряд в городе отмечают аномально плотные пробки.

По данным «Яндекс.Пробок», семибалльные пробки для пятого часа вечера вторника в Петербурге — это на 2 балла выше нормы. А к шести в городе снова ожидают 8 баллов. Самые плотные пробки пока что сконцентрировались в центре. Так, на Невском проспекте, Гончарной и Полтавской улицах, площади и мосту Александра Невского зафиксирован затор длиной в 4,1 километра. Вместо обычных 38 минут в нем можно застрять почти на полтора часа.

Уже скопились заторы на набережных: Пироговской и Выборгской к северу, Арсенальной и Свердловской к югу. Также напряженная дорожная ситуация на проспекте Обуховской Обороны. На КАД еще относительно свободно, плотная пробка собралась пока лишь на внешнем кольце между Московским шоссе и вантовым мостом. Также вновь стоят Софийская улица из Петро-Славянки в город и Московское шоссе от Шушар в область.

В Петербурге третий день — сугробы, принесенные циклоном. И второй день на дорогах копятся аномальные заторы. Днем в городе в среднем было 5 баллов. Это на 1 балл меньше вчерашнего, но и на столько же больше обычного. Самыми загруженными улицами сегодня были Пискарёвский проспект в центр, Невский проспект в обе стороны и Ленинский проспект к Московскому.

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Комментарии
10
VVM1962
38 минут
так вроде сказочники из Смольного говорили, что от студентов нет отбоя. Почти все мечтают поработать дворниками.
Отец Родной
19 минут
А в Баку снега нет
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