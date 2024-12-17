Хвост циклона затягивает к нам холодный воздух. Готовимся к жёстким качелям

«Сегодня циклон продолжает уходить на юго-восток от Ленинградской области, затягивая с севера очень холодный воздух. Поэтому сегодня будет холодный день с температурой до -7…-8 гр., а завтра дальнейшее понижение температуры к -15 гр. ночью, тоже с морозным днем в районе -10 гр.», — пишет синоптик.

А самым неприятным днем станет четверг, когда за сутки перепад составит практически 20 градусов. Стартуя от минус 15-17 градусов, температура начнет повышаться ночью и достигнет 0 — плюс 2 градусов следующим вечером. Осадки в начале ночи будут идти в виде снега, в начале дня — мокрого снега и затем превратятся в дождь. Так скажется на погоде прохождение атмосферного фронта. Оно будет сопровождаться налипанием снега и гололёдными явлениями, к тому же усилится до 8-13 м/с юго-восточный ветер.