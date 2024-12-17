Петербург и Москва обновили снежные максимумы зимы

Снегопады за минувшие сутки увеличили высоту снежного покрова в центральных и северо-западных регионах европейской части России. В Петербурге к утру 17 декабря высота снежного покрова, по данным городской метеостанции, достигла 20 см, до этого лидерство делили 15 и 16 декабря (19 см). В Ленинградской области высота снежного покрова разная — от 12 см в Лодейном Поле и Винницах до 31 см в Белогорке и Волосово. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова к утру достигла 21 см — это на треть (133%) выше климатической нормы и соответствует первому дню января. До этого 10, 11 и 15 декабря высота снежного покрова в столице составляла 21 см. В Московской области минимум снега в Кашире (8 см), а максимум — в Клину (30 см).