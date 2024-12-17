Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

сев.

 741мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Город Петербург и Москва обновили снежные максимумы зимы

Петербург и Москва обновили снежные максимумы зимы

1 487
1 комментарий

Снегопады за минувшие сутки увеличили высоту снежного покрова в центральных и северо-западных регионах европейской части России. В Петербурге к утру 17 декабря высота снежного покрова, по данным городской метеостанции, достигла 20 см, до этого лидерство делили 15 и 16 декабря (19 см). В Ленинградской области высота снежного покрова разная — от 12 см в Лодейном Поле и Винницах до 31 см в Белогорке и Волосово. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова к утру достигла 21 см — это на треть (133%) выше климатической нормы и соответствует первому дню января. До этого 10, 11 и 15 декабря высота снежного покрова в столице составляла 21 см. В Московской области минимум снега в Кашире (8 см), а максимум — в Клину (30 см).

«В ближайшие дни в российских столицах сильных снегопадов не ожидается, так что снежный покров немного осядет под своим весом, да и оттепели второй половины недели продолжат этот процесс, и скорее всего, максимумы высоты снежного покрова сегодняшнего дня останутся лидерами до конца 2024 года», — отмечает Леус.

В выходные с улиц Петербурга, напомним, вывезли 35 тысяч кубометров снега. Вчера городские службы продолжали работу в усиленном режиме.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Снег Погода Погода в Петербурге
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
52 минуты
Фото с линейкой выложите )) Я тут на Алтае в отпуске. Высоту сугроба у дороги приятелем меряю. Он 190 см. До верхушки не достает см 10.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Новости компаний
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
ТОП 5
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50