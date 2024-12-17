Петербург застрял в девятибалльных пробках. Центр светится «бордовым»

Загруженность дорог Петербурга в вечерний час пик 17 декабря достигла девяти баллов по шкале «Яндекса». Такое бывает довольно редко, обычно по вечерам вторника фиксируется не более семи баллов.

Согласно данным «Яндекс. Карт», около 19 часов почти весь центр города светится «бордовым». Одна из самых плотных пробок оказалась на Садовой улице. Мощный затор по двум направлениям зафиксирован от Невского до Московского проспекта. Кроме того, пробка образовалась на Литейном и Загородном проспектах. Стоит почти весь Невский от набережной канала Грибоедова до площади Александра Невского.

Также сложная дорожная ситуация на проспекте Обуховской Обороны, Каменноостровском проспекте, проспекте Энгельса. «Красным» горит часть ЗСД от проспекта Крузенштерна до Мебельной улицы.

К 19 часам загруженность снизилась до восьми баллов. Наиболее загруженными магистралями в течение дня оказались: Пискарёвский проспект в центр (7 баллов), Невский проспект в обе стороны (7 баллов), Ленинский проспект к Московскому (6 баллов).

По прогнозам «Яндекса», к 20 часам загруженность дорог опустится до пяти баллов, к 20 часам — до трех.

Напомним, что в последние несколько дней сильные пробки не редкость на улицах нашего города. Так, утром сегодняшнего дня загруженность дорог достигла «красных» семи баллов. К пяти часам вечера понедельника дороги Петербурга встали в такие же семибалльные пробки.