Пробки в Петербурге снова выше нормы

Загруженность дорог Петербурга второе утро подряд достигает «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл больше, чем обычно. Сегодня, 17 декабря, час пик закончился раньше, чем вчера.

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это Выборгское шоссе в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в центр (9 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский из центра (6 баллов, что на 2 балла выше обычного). Две крупнейшие пробки образовались на КАД: внутренняя сторона от реки Оккервиль до Октябрьской набережной (7,5 км) и внутренняя сторона от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе (5,5 км). Третья по длине пробка (5,1 км) стояла на Петергофском шоссе и проспекте Стачек.