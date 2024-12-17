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Город Пробки в Петербурге снова выше нормы

Пробки в Петербурге снова выше нормы

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14 комментариев

Загруженность дорог Петербурга второе утро подряд достигает «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл больше, чем обычно. Сегодня, 17 декабря, час пик закончился раньше, чем вчера.

Самыми загруженными магистралями утром стали проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в центр (9 баллов), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (9 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (9 баллов).

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это Выборгское шоссе в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в центр (9 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский из центра (6 баллов, что на 2 балла выше обычного). Две крупнейшие пробки образовались на КАД: внутренняя сторона от реки Оккервиль до Октябрьской набережной (7,5 км) и внутренняя сторона от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе (5,5 км). Третья по длине пробка (5,1 км) стояла на Петергофском шоссе и проспекте Стачек.

В 10 часов утра в городе 5 баллов, что тоже на 1 выше нормы. Вчера «семёрка» держалась до обеда.

Загруженность дорог Петербурга спровоцировали сильные снегопады. В выходные из города вывезли 35 тысяч кубометров снега. Вчера городские службы продолжали работу в усиленном режиме.

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Комментарии
14
Гость
2 часа
Потому что бегловские специалисты чистят по одной полосе, и так сойдёт!
282493173
49 минут
Мне пофиг я возле работы живу
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