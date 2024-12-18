Смольный запретит публиковать данные о работе ПВО в городе

Правительство Петербурга устанавливает запрет на публикацию информации, фото и видео работы ПВО, сбития беспилотников, противодействия любым суднам и атакам, а также последствий ударов БПЛА. Кроме этого, продлевается запрет на использование БПЛА на территории Петербурга. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Смольного 18 декабря, обратила внимание «Фонтанка».

В тексте постановления говорится, что с 16.12.2024 по 16.12.2025 запрещается публикация и распространение информации, фото- и видеоматериалов о применяемых Вооруженными силами и правоохранительными органами Петербурга средствах противодействия беспилотным воздушным, надводным и подводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, в том числе о средствах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые привели или могут привести к раскрытию мест расположения указанных средств.

Запрет также касается и раскрытия информации о местах расположения в городе воздушных судов, боевых кораблей и инженерно-фортификационных сооружений, используемых ВС РФ или правоохранительными органами. Нельзя раскрывать и последствия нападения на территории Петербурга беспилотных воздушных, надводных и подводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

Отмечено, что запрет не распространяется на случаи, когда информация публикуется по решению самих Вооруженных сил России, органов власти, правоохранительных органов.

Это ограничение не распространяется на органы власти, которым беспилотники необходимы им для выполнения их функций и обязанностей, на исполнителей гособоронзаказа и госконтрактов, на киноиндустрию и СМИ при наличии разрешающих документов.

Проект постановления составлен во исполнение указа президента России № 757. В октябре Законодательное Собрание Петербурга за один день утвердило законопроект о штрафах за неисполнение именно таких нормативных актов губернатора в рамках режима повышенной готовности. Были определены штрафы для граждан до четырех тысяч рублей, до 40 тысяч — для должностных лиц, до 300 тысяч — для юрлиц.