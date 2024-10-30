В ЗакСе раскритиковали инициативу губернатора о штрафах «неизвестно, за что». Но законопроект приняли

Заксобрание Петербурга в первом чтении 30 октября поддержало законопроект губернатора о штрафах за неисполнение нормативных актов губернатора в рамках режима повышенной готовности, изданных в соответствии с указами президента. Депутаты при этом раскритиковали введение штрафов «неизвестно, за что».

«Проектом закона предлагается установить административную ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, принятых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 „О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756“ (далее — Указ)», — говорится в тексте пояснительной записки.

За это губернатор предложил наказывать граждан на четыре тысячи рублей, должностные лица — на 30–40 тысяч рублей, юрлица — на 200–300 тысяч рублей.

«Я прочитал заключение юридического управления, я увидел, что там дипломатическим языком сказано, что закон этот на самом деле не соответствует принципам права… — прокомментировал инициативу глава фракции „Яблока“ Александр Шишлов. — Посмотрите, нам сейчас предлагается установить штрафы законом Санкт-Петербурга до 300 тысяч рублей за нарушение мер, которые устанавливает исполнительная власть.

«Меры в сфере общественного порядка и общественной безопасности. Я поинтересовался в юридическом комитете, есть ли такие правовые акты, которые писаны в исполнении Указа президента. Нет таких актов сейчас. Не принято ни одного. Это ответ юридического комитета», — добавил Шишлов.

Депутат отметил, что в такую расплывчатую формулировку могут войти любые меры. «Зачем предлагать принять такой закон об установлении ответственности неизвестно, за что. Состава правонарушений нет, страшно подумать, если такой принцип будет реализован дальше, например, в сфере уголовного права. Зачем вам предлагается принять закон, который, по сути, разрушает и административное законодательство, и вообще принципы права?» — подчеркнул Шишлов.

Его поддержал депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов: «То, что вы сейчас предлагаете, как мне кажется, может быть использовано против безопасности граждан».

Против законопроекта проголосовали три депутата, остальные парламентарии поддержали инициативу.

«Фонтанка» рассказывала про законопроект о штрафах, что они вводятся за нарушение решений губернатора, принятых в развитие решения оперативного штаба для обеспечения безопасности в регионе. По проекту постановления Смольного, который публиковали еще весной 2024 года, наказывать планируется, в том числе, за фотографии и видеозаписи о последствиях применения беспилотников. В этот же список входят любая информация о расположении сил и средств Министерства обороны, а также данные о стратегических объектах в городе (связи, промышленности и др.).