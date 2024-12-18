Набивший татуировки с Путиным танцовщик Сергей Полунин уезжает из России

Танцовщик Сергей Полунин, всемирно известный не только своими партиями, но и одиозными заявлениями, написал в своих соцсетях, что уезжает из России.

«Душа не на месте. Спасибо за все что зделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Росссия стала для меня Домом на многие годы огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все что мне нужно и даже больше мне дали», — написал он (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.) 16 декабря.

Артист написал, что пока не знает, куда поедет со своей семьей: «Надеюсь только на то чтобы душа была спокойна и на своем месте. семья была счастлива и было интересно».

Пост в телеграм-канале собрал больше 200 комментариев.

«Сергей! Так нельзя. Мы вас полюбили, а вы вот так», «Конечно, так всегда, когда Россия сильная, так все — друзья, а как ослабела так и хрен с ней», «Поток недоумения желания Сергея покинуть Россию на историческом изломе растёт с каждым мгновением», «Мне кажется — это утка!» — писали подписчики.

Впервые о возможности отъезда из России Сергей Полунин, родившийся в Херсоне и выучившийся в Киевском хореографическом училище, заговорил еще в июле 2024 года. Артист, на тот момент исполнявший обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе и директора строящегося Севастопольского государственного театра оперы и балета, жаловался на слежку. В августе он ушел с поста руководителя Академии хореографии — его сменила Мария Александрова из Большого театра. В начале декабря стало известно, что руководителем Севастопольского театра оперы и балета назначен оперный певец Ильдар Абдразаков.

В мае 2023 года Сергей Полунин рассказывал, что у него три татуировки с Владимиром Путиным — по числу раз, что он жал руку президенту России.

