Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году. Ответа нет с октября

Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году. Ответа нет с октября

7 840
89 комментариев

Абхазия обратилась к России с просьбой бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2025 год. Запрос был направлен еще в октябре, но пока ответа на него не последовало. Об этом 18 декабря сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — сказал Нанба.

Как писала «Фонтанка», в Абхазии практически нет света — его включают меньше чем на пять часов в день. Создан республиканский штаб по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным подключением к электрическим сетям. Изъяты более двух сотен аппаратов для майнинга.

Для частичного покрытия дефицита электроэнергии Абхазия закупает электричество у России. Как сообщила ТАСС член правления «Интер РАО» Александра Панина, поставки идут по предоплате в рамках контракта, продление которого на 2025 год пока не обсуждалось.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой восстановить совместное финансирование зарплат для работников бюджетных учреждений. Согласно информации и. о. премьер-министра Абхазии, с начала осени этого года Россия временно заморозила, а затем полностью прекратила все перечисления средств для софинансирования зарплат сотрудников бюджетных организаций. При этом есть исключения в виде пенсий — они остались.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY40
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
89
FalconNitro3
6 часов
И мне тоже... Можно еще газ и воду... А я иногда в гости пускать буду... Но за деньги.
мы ещё не начинали!
6 часов
бесплатно это за счёт российского народа, кстати с 1 января насколько поднимут плату за электричество? 10%?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18