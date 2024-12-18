Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году. Ответа нет с октября

Абхазия обратилась к России с просьбой бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2025 год. Запрос был направлен еще в октябре, но пока ответа на него не последовало. Об этом 18 декабря сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — сказал Нанба.

Как писала «Фонтанка», в Абхазии практически нет света — его включают меньше чем на пять часов в день. Создан республиканский штаб по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным подключением к электрическим сетям. Изъяты более двух сотен аппаратов для майнинга.

Для частичного покрытия дефицита электроэнергии Абхазия закупает электричество у России. Как сообщила ТАСС член правления «Интер РАО» Александра Панина, поставки идут по предоплате в рамках контракта, продление которого на 2025 год пока не обсуждалось.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой восстановить совместное финансирование зарплат для работников бюджетных учреждений. Согласно информации и. о. премьер-министра Абхазии, с начала осени этого года Россия временно заморозила, а затем полностью прекратила все перечисления средств для софинансирования зарплат сотрудников бюджетных организаций. При этом есть исключения в виде пенсий — они остались.