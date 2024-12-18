Штрафы до 2 млн рублей за продажу сигарет и вейпов детям приняли в первом чтении

Госдума РФ на заседании 18 декабря приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения правил продажи никотинсодержащей продукции. В частности, он кратно увеличивает штрафы за продажу сигарет и вейпов детям.

Документ предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые повысят штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства, кальянов и устройств для курения. Для граждан наказание хотят поднять с 40–60 тысяч рублей до 200–300 тысяч рублей, для должностных лиц — со 150–300 тысяч рублей до 500–700 тысяч рублей, а для юридических — с 400–600 тысяч рублей до 1,5–2 миллионов рублей.

Помимо этого штрафы за нарушения при розничной торговле табачными изделиями предлагают повысить с 2–3 тысяч до 10–20 тысяч рублей для физических лиц, с 5–10 тысяч до 30–50 тысяч рублей — для должностных, и 30–50 тысяч до 90–120 тысяч рублей — для юридических. Повторное нарушение потянет уже на 20–30 тысяч рублей, 50–90 тысяч рублей и 120–150 тысяч рублей соответственно.

Наказание за продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и снюса тоже хотят ужесточить вплоть до десятикратного к сегодняшнему. Граждан предлагают штрафовать на сумму от 150 до 200 тысяч рублей, должностные лица — от 300 до 500 тысяч рублей, юрлиц — от 1 до 1,5 миллионов рублей. Увеличить предполагается и штрафы за производство и оборот алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки либо нанесения информации, предусмотренной законом.