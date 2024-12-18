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Общество Штрафы до 2 млн рублей за продажу сигарет и вейпов детям приняли в первом чтении

Штрафы до 2 млн рублей за продажу сигарет и вейпов детям приняли в первом чтении

1 369
4 комментария

Госдума РФ на заседании 18 декабря приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения правил продажи никотинсодержащей продукции. В частности, он кратно увеличивает штрафы за продажу сигарет и вейпов детям.

Документ предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые повысят штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства, кальянов и устройств для курения. Для граждан наказание хотят поднять с 40–60 тысяч рублей до 200–300 тысяч рублей, для должностных лиц — со 150–300 тысяч рублей до 500–700 тысяч рублей, а для юридических — с 400–600 тысяч рублей до 1,5–2 миллионов рублей.

Помимо этого штрафы за нарушения при розничной торговле табачными изделиями предлагают повысить с 2–3 тысяч до 10–20 тысяч рублей для физических лиц, с 5–10 тысяч до 30–50 тысяч рублей — для должностных, и 30–50 тысяч до 90–120 тысяч рублей — для юридических. Повторное нарушение потянет уже на 20–30 тысяч рублей, 50–90 тысяч рублей и 120–150 тысяч рублей соответственно.

Наказание за продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и снюса тоже хотят ужесточить вплоть до десятикратного к сегодняшнему. Граждан предлагают штрафовать на сумму от 150 до 200 тысяч рублей, должностные лица — от 300 до 500 тысяч рублей, юрлиц — от 1 до 1,5 миллионов рублей. Увеличить предполагается и штрафы за производство и оборот алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки либо нанесения информации, предусмотренной законом.

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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
6 часов
Казна пуста, Милорд, нужно больше золота!(с)
В_Ф
5 часов
Помнится за нелегалов работодателям тоже штраф ввели 1млн+, но вот не припомню чтобы его применяли. Уважаемый уважаемому... А так как работаю в основном на стройке то этих самых которых искоренили вижу всё время. Или верить глазам своим, или этим говорунам. Летом видел квартиру, в центре, около Техноложки, их там 6-8(фиг сосчитаешь) обитает, я почему то уверен что местный участковый и его подельники из отдела прекрасно об этом знают, но совсем не торопятся "разбираться". Закон это одно, но свой карман гораздо важнее:))
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