В Госдуме начали рассматривать законопроект об ужесточении наказания за продажу сигарет и вейпов детям

В Государственной думе РФ приступили к рассмотрению законопроектов о повышении суммы штрафов за продажу несовершеннолетним любой табачной продукции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 декабря.

Согласно предложенным поправкам, штраф за продажу сигарет и вейпов детям составит от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. В настоящий момент штрафы составляют от 40 до 600 тысяч рублей. Если нарушение совершается неоднократно, то предполагается уголовная ответственность.

Володин отмечает, что в прошлом году в нашей стране было возбуждено 6496 административных дел из-за нарушения правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции. Число возбужденных дел в 2023 году оказалось на 53,7% больше, чем в 2022 году. «Продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей», — добавляет председатель Госдумы РФ.

Напомним, что в октябре в ГД внесли законопроект о штрафах за продажу баллончиков с газом детям. В пояснительной записке к нему говорится, что инициатива позволит оградить несовершеннолетних от токсикомании.