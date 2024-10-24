В ГД внесен законопроект о штрафах за продажу баллончиков с газом детям

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о штрафах за продажу детям потенциально опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. Документ опубликован в базе ГД 24 октября.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает ввести административную ответственность за продажу такой продукции несовершеннолетним. Изменения в случае принятия документа коснутся статьи 14.53 КоАП РФ.

Запрет продажи баллончиков с сжиженным газом призван оградить детей от этого вида токсикомании.