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Общество Город Рыжее небо на фоне снега. Посмотрите на завораживающий закат в Петербурге

Рыжее небо на фоне снега. Посмотрите на завораживающий закат в Петербурге

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3 комментария

Первый по-настоящему морозный день, 17 декабря, подарил петербуржцам завораживающий закат.

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Уходящее за горизонт солнце запечатлел фотограф «Фонтанки». Рыжеватое, будто горящее, небо было особенно ярким на фоне укутавшего город снега.

Живописные виды и приятная, пока не обжигающая, прохлада способствовали прогулкам по городу. Пока одни фотографировали зимний Петербург, другие настраивались на приближающиеся новогодние праздники — гуляли по Дворцовой площади, наблюдая за подготовкой главной елки, или воспользовались возможностью окунуться в детство и съехать с уже работающей неподалеку горки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее предупредил: в ближайшие дни погода в городе будет сложная. Ожидаются морозная середина недели, теплая и сырая пятница, а затем понижение температуры в субботу. Самым неприятным днем станет четверг, когда за сутки перепад составит практически 20 градусов.

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Комментарии
3
закоренелый ленинградец
1 час
ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД. 20 ЛЕТ Я ЖДАЛ ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ. И ОНА СЛУЧИЛАСЬ, В ДАЛЁКОМ 1996 ГОДУ. С ТЕХ ПОР МЫ НЕРАЗЛУЧНЫ. МНЕ 70. Я СТАР, А ТЫ КАК И ПРЕЖДЕ МОЛОД И ПРЕКРАСЕН. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.
Гость
1 час
Особенно красивы закаты радиоактивные.
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