Рыжее небо на фоне снега. Посмотрите на завораживающий закат в Петербурге

Живописные виды и приятная, пока не обжигающая, прохлада способствовали прогулкам по городу. Пока одни фотографировали зимний Петербург, другие настраивались на приближающиеся новогодние праздники — гуляли по Дворцовой площади, наблюдая за подготовкой главной елки, или воспользовались возможностью окунуться в детство и съехать с уже работающей неподалеку горки.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее предупредил: в ближайшие дни погода в городе будет сложная. Ожидаются морозная середина недели, теплая и сырая пятница, а затем понижение температуры в субботу. Самым неприятным днем станет четверг, когда за сутки перепад составит практически 20 градусов.