Третий танкер в Черном море подал сигнал бедствия

Третий по счету танкер подал сигнал бедствия в Черном море. Судно «Волгонефть-109» находится на стоянке в акватории порта «Кавказ». Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Согласно информации Морспасслужбы, герметичность корпуса танкера не нарушена, утечек не наблюдается. При этом, по словам капитана, у судна повредился грузовой танк.

Экипаж судна находится в безопасности. Танкер «Волгонефть-109» в сопровождении спасательного судна «Меркурий» был переведен на безопасную якорную стоянку. «Меркурий» остается поблизости для поддержания безопасного положения танкера.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Сначала у судна «Волгонефть-212», приписанного к порту Петербурга, произошел разлом корпуса. С танкера спасли 12 членов экипажа, один погиб от переохлаждения. Спустя полтора часа в том же районе потерпел крушение танкер «Волгонефть-239». Его корму отнесло к берегу, и судно село на мель. Экипаж эвакуировали на следующий день. Следственный комитет Крыма возбудил два уголовных дела по статье о несоблюдении требований транспортной безопасности. В настоящее время на анапском побережье собирают мазут, который выбросило на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе.