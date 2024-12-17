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Происшествия Город Все полосы ЗСД открыли для движения после массового ДТП. Первые столкновения — на видео

Все полосы ЗСД открыли для движения после массового ДТП. Первые столкновения — на видео

8 040
11 комментариев

Движение на участке массового ДТП на ЗСД в районе Васильевского острова 17 декабря полностью восстановлено. Единственный пострадавший отделался легкими травмами.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», массовые столкновения начались с незначительного кузовного ДТП в третьем ряду автомагистрали. «Водители остановились в этом же третьем ряду, следом, буквально за три минуты, случилось еще несколько ДТП», — говорится в сообщении.

Причиной цепной реакции стало в том числе несоблюдение водителями дистанции. Изначально движение было организовано по одной полосе и в шашечном порядке, что привело к скоплению крупной пробки, к настоящему моменту все полосы открыты для движения.

По предварительной информации, в ДТП с шестью машинами пострадал один из водителей — в салоне сработали подушки безопасности, в результате чего он и получил травму. Следом в этом же месте участниками аварии стали еще четыре машины.

В «Магистрали Северной столицы» также напомнили, что при незначительных ДТП или поломках на скоростной автомагистрали необходимо принять крайнее правое положение и остановиться в полосе резервной остановки. Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе, какой является и платный ЗСД. «Фонтанка» не раз писала, что на КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.

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Комментарии
11
SWd
1 час
Давно известно, что если дорога скользкая и солнце слепит прям в глаза - нужно ехать еще быстрее, а дистанцию держать еще меньше, чем обычно, иначе мало ли что.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Зато быстрее, чем через город.
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