Медведев пообещал «неминуемое возмездие» руководству Украины за теракт, в котором погиб генерал-лейтенант Кириллов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал теракт на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник .

В телеграмме соболезнований родным и близким Кириллова, текст которой привели в секретариате зампреда Совбеза, Медведев отметил, что Киев «всеми силами пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами за провалы на фронте», пишет 17 декабря ТАСС .

Взрывное устройство на Рязанском проспекте было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, и сработало, когда генерал-лейтенат с помощником вышли из подъезда и направились к служебной Toyota. По данным РИА Новости , мощность составила около 200 граммов тротила.