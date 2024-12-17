Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

с-з.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Медведев пообещал «неминуемое возмездие» руководству Украины за теракт, в котором погиб генерал-лейтенант Кириллов

Медведев пообещал «неминуемое возмездие» руководству Украины за теракт, в котором погиб генерал-лейтенант Кириллов

3 345
44 комментария

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал теракт на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

В телеграмме соболезнований родным и близким Кириллова, текст которой привели в секретариате зампреда Совбеза, Медведев отметил, что Киев «всеми силами пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами за провалы на фронте», пишет 17 декабря ТАСС.

«Этот теракт — агония бандеровского режима. … Осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах», — пишет Медведев.

Замглавы Совбеза РФ назвал Кириллова настоящим патриотом России и пообещал «неминуемое возмездие» высшему военно-политическому руководству Украины.

Взрывное устройство на Рязанском проспекте было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, и сработало, когда генерал-лейтенат с помощником вышли из подъезда и направились к служебной Toyota. По данным РИА Новости, мощность составила около 200 граммов тротила.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что следствие полагает, что за преступлением, предположительно, стоят украинские спецслужбы, которые могли выбрать генерала Кириллова в качестве жертвы, очевидно, из-за публичности. Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY41
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
44
Эд Хэммет
2 часа
Димон уже всё расследовал и вынес приговор? И зачем тогда содержать СК?
Сила в Правде!!
2 часа
медведев позор россии
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Новости компаний
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50