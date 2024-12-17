Медведев пообещал «неминуемое возмездие» руководству Украины за теракт, в котором погиб генерал-лейтенант Кириллов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал теракт на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
В телеграмме соболезнований родным и близким Кириллова, текст которой привели в секретариате зампреда Совбеза, Медведев отметил, что Киев «всеми силами пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами за провалы на фронте», пишет 17 декабря ТАСС.
«Этот теракт — агония бандеровского режима. … Осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах», — пишет Медведев.
Замглавы Совбеза РФ назвал Кириллова настоящим патриотом России и пообещал «неминуемое возмездие» высшему военно-политическому руководству Украины.
Взрывное устройство на Рязанском проспекте было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, и сработало, когда генерал-лейтенат с помощником вышли из подъезда и направились к служебной Toyota. По данным РИА Новости, мощность составила около 200 граммов тротила.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что следствие полагает, что за преступлением, предположительно, стоят украинские спецслужбы, которые могли выбрать генерала Кириллова в качестве жертвы, очевидно, из-за публичности. Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».
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