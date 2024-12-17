СК возбудил дело о теракте после взрыва на Рязанском, при котором погибли генерал Кириллов и его помощник

Уголовное дело о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов возбудил Следственный комитет Москвы по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что следствие полагает, что за преступлением, предположительно, стоят украинские спецслужбы, которые могли выбрать генерала Кириллова в качестве жертвы, очевидно, из-за публичности. Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине.

Также есть версия, что террористическая атака могла готовиться к коллегии Минобороны, но ее перенесли на следующий день.

Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, и сработало, когда генерал с помощником вышли из подъезда и направились к служебной Toyota. По данным РИА Новости, мощность составила около 200 граммов тротила.