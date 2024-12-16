Суд в Петрозаводске оштрафовал актрису за скандальную шутку о карельском языке

Суд в Петрозаводске оштрафовал актрису Театра драмы Республики Карелия Валерию Ломакину на 10 тысяч рублей за скандальную шутку о карельском языке. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Ранее Ломакина на юмористическом шоу, отыгрывая персонажа провинциальной актрисы, пошутила про карельский язык и назвала его «атавизмом, как соски у мужчин».

Глава Карелии Артур Парфенчиков на шутку обиделся и собрался жаловаться в СК.

В итоге в отношении актрисы составили протокол по административной статье об унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка. На суде Ломакина признала вину и заявила, что ролик с выступлением был удален. После этого она сообщила, что больше не считает возможным для себя выходить на сцену Театра драмы Республики Карелия после своей скандальной шутки.

В свое оправдание Ломакина написала пост, в котором объяснила, что шутка принадлежала не ей самой, а персонажу — «экзальтированной, не вполне вменяемой артистке провинциального театра».

«Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней „обезбашенной“ части молодежи и вообще людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями», — написала актриса и прибавила, что сама она «была и останется патриотом Карелии».