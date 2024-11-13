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Общество Актриса Валерия Ломакина увольняется из театра после скандальной шутки о карельском языке

Актриса Валерия Ломакина увольняется из театра после скандальной шутки о карельском языке

1 106
6 комментариев

Актриса Театра драмы Республики Карелия Валерия Ломакина заявила, что больше не считает возможным для себя выходить на сцену после своей скандальной шутки о карельском языке. Об этом она написала 13 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вынуждена расторгнуть контракт, — говорится в публикации. — Еще раз приношу свои извинения всем, кого невольно обидела».

Ранее Ломакина на юмористическом шоу, отыгрывая персонажа провинциальной актрисы, пошутила про карельский язык и назвала его «атавизмом, как соски у мужчин».

Глава Карелии Артур Парфенчиков на шутку обиделся и собрался жаловаться в СК.

В воскресенье Ломакина написала пост, в котором объяснила, что шутка принадлежала не ей самой, а персонажу — «экзальтированной, не вполне вменяемой артистке провинциального театра».

«Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней „обезбашенной“ части молодёжи и вообще людей, утративших связь со своей землёй и культурными традициями», — написала актриса и прибавила, что сама она «была и останется патриотом Карелии».

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Валерия Ломакина Шутка Карельский язык
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Комментарии
6
alexadmin
30 минут
А может не спешить, а сперва проверить главу Карелии Артура Парфенчикова на знание карельского языка?
В д. Гадюкино - дожди.
28 минут
Правильно. Не знаю, кто это, но сегодня она стендапом точно заработает больше и интереснее, чем в каком-то заштатном театре Республики Карелия. Пусть Артур Парфенчиков играет там. А от Карелии до Кореи - один шаг. И этот шаг уже сделан, как говорил классик.
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