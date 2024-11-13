Актриса Валерия Ломакина увольняется из театра после скандальной шутки о карельском языке

Актриса Театра драмы Республики Карелия Валерия Ломакина заявила, что больше не считает возможным для себя выходить на сцену после своей скандальной шутки о карельском языке. Об этом она написала 13 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вынуждена расторгнуть контракт, — говорится в публикации. — Еще раз приношу свои извинения всем, кого невольно обидела».

Ранее Ломакина на юмористическом шоу, отыгрывая персонажа провинциальной актрисы, пошутила про карельский язык и назвала его «атавизмом, как соски у мужчин».

Глава Карелии Артур Парфенчиков на шутку обиделся и собрался жаловаться в СК.

В воскресенье Ломакина написала пост, в котором объяснила, что шутка принадлежала не ей самой, а персонажу — «экзальтированной, не вполне вменяемой артистке провинциального театра».

«Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней „обезбашенной“ части молодёжи и вообще людей, утративших связь со своей землёй и культурными традициями», — написала актриса и прибавила, что сама она «была и останется патриотом Карелии».