Эстонский генерал рассказал, почему не стоит разрешать «глупые» противопехотные мины

Начальник Сил обороны Эстонии заявил, что в настоящее время у страны нет необходимости выходить из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает ERR.
Как пишет агентство 16 декабря, после того как в соседней Финляндии начали рассматривать возможность выхода из конвенции, эту тему решили поднять и в Эстонии. Однако начальник Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил, что генеральный штаб не видит в этом необходимости.
«Сегодня мы пришли к выводу, что для выполнения наших военных целей и успешной защиты страны у нас нет необходимости выходить из Оттавской конвенции», — сказал Мерило.
По словам Андруса Мерило, «глупые» — пассивные противопехотные мины, подпадающие под действие конвенции, уже имеют множество альтернатив, таких как дроны, различные типы кассетных боеприпасов или другие решения.
Как ранее писала «Фонтанка», финский парламент тем временем рассмотрит инициативу о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин. Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола поднял этот вопрос в связи с «существенно изменившейся ситуацией с безопасностью». Конвенция запрещает производство, приобретение, хранение, продажу и передачу противопехотных мин.
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