Эстонский генерал рассказал, почему не стоит разрешать «глупые» противопехотные мины

Начальник Сил обороны Эстонии заявил, что в настоящее время у страны нет необходимости выходить из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает ERR.

Как пишет агентство 16 декабря, после того как в соседней Финляндии начали рассматривать возможность выхода из конвенции, эту тему решили поднять и в Эстонии. Однако начальник Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил, что генеральный штаб не видит в этом необходимости.

«Сегодня мы пришли к выводу, что для выполнения наших военных целей и успешной защиты страны у нас нет необходимости выходить из Оттавской конвенции», — сказал Мерило.