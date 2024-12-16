Женщина пострадала при разливе горячей воды на улице Маршала Захарова в Петербурге

Коммунальная авария в Красносельском районе Петербурга не обошлась без пострадавших. Медики осматривают женщину с ожогами.

По данным «Фонтанки», пострадавшую при разливе горячей воды на улице Маршала Захарова 16 декабря увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительной информации, у неё нетяжёлые травмы.

Труба «Теплосети» не выдержала около 16 часов дня. По словам очевидцев, затопило участок между проспектом Маршала Жукова и улицей Десантников. В сервисе «Яндекс.Карты» местные жители отмечали , что местами воды было по колено.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что специалисты компании устраняют последствия прорыва. Движение на улице Маршала Захарова — от проспекта Маршала Жукова до улицы Десантников ограничено. Ближайшие к месту прорыва дома временно остались без отопления, но горячую воду не отключали. Ожидается, что восстановительные работы займут сутки.