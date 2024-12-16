«Если я не умер, тренировка была зря». Интервью с тренером Мирона Лифинцева, выигравшего пять золотых медалей на чемпионате мира

Источник: предоставлено «Фонтанке»







Петербургский пловец Мирон Лифинцев стал главной звездой российской команды на прошедшем в Будапеште чемпионате мира на короткой воде, выиграв пять золотых медалей. Отдел спорта «Фонтанки» поговорил с тренером спортсмена Еленой Кузнецовой о причинах столь успешного выступления, умершем наставнике Мирона и планах на Олимпиаду.

Мирон Лифинцев выиграл на чемпионате мира на короткой воде пять золотых медалей: на дистанции 100 м на спине, в эстафете 4х50 м комплексом в миксте, на 50 м на спине, в эстафете 4х100 комплексом в миксте и в мужской эстафете 4x100 м комплексом. Всего российские пловцы получили десять медалей (шесть золотых и четыре серебряные) и заняли второе место в медальном зачете, уступив лишь США. Лифинцев — родом из Выборга, но занимается в петербургской СШОР по водным видам спорта «ЭКРАН» Мы поговорили с одним из двух его тренеров — Еленой Кузнецовой.

— Давайте начнем с общих итогов.

— Да, Мирон выступил отлично. Мы были готовы к успешному выступлению, потому что в течение сезона он показывал результаты на хорошем уровне. Мы ожидали, что он будет в призах, но, конечно, он превзошел все наши ожидания. В последний день Егор Корнев, тоже наш спортсмен, выиграл золото в эстафете. Я за него тоже очень рада, потому что ему пока не хватает мощи бороться со взрослыми, но он тоже очень хороший и талантливый мальчик.

— Я обратил внимание, что у Мирона очень мощная верхняя часть тела даже по меркам пловцов.

— Это природные данные. Плюс он один из самых работоспособных спортсменов, который делает все от и до, и даже больше того, что может. У нас, тренеров, никогда не было к нему никаких претензий в этом смысле.

— А сам себя он называет «суперленивый трудоголик».

— Да. Он всегда ленится, но, когда надо, он встает и работает на каждой тренировке. Он как-то даже сказал: «Если я не умер на тренировке, то тренировка была зря». Это буквально его слова.

— Серьезный подход для 18 лет.

— Да. Он очень умный мальчик и целеустремленный. Знает, чего хочет.

— Он плавает с зажимом — что-то необычное.

— Да нет, сейчас практически все, кто плавает на спине, выступают с зажимом. Этим уже никого не удивить. Это в нашем поколении такого не было практически ни у кого. Да и зажимов как таковых не было. Все делали сами.

— Получается, Мирон на дебютном для себя чемпионате мира сразу стал звездой мирового плавания.

— Я считаю, что Мирону и Егору повезло, что в период их становления с ними на стартах всегда выступал рекордсмен мира Клим Колесников. Поэтому он практически не выпадал и был как бы на мировом уровне. Большое спасибо Климу и его тренеру за это.

Источник: предоставлено «Фонтанке»







— Насколько понимаю, вы взяли Мирона недавно, после смерти его тренера Владимира Сидорова в апреле.

— Нет. На самом деле мы с Ольги Байдаловой занимаемся с ним уже третий год. Владимир Николаевич как-то уезжал с другой командой на сборы и попросил нас подхватить Мирона. А до этого он вел его шесть лет.

— Лифинцев всегда очень тепло отзывается о Владимире Сидорове. Золотую медаль ему посвятил. Расскажите о нем, каким он был человеком и тренером?

— Владимир Николаевич был очень человечным. Он ко всем детям искал индивидуальный подход. За всеми следил: дверь тут прикрыть, шапочку надеть. Наверное, можно сказать, что как вторая мама для многих был. Именно под руководством Владимира Николаевича Мирон дозрел. У Мирона ведь очень длинные и мощные конечности, которые должны еще и к сердцу подойти. И Владимир Николаевич как раз ему давал очень выверенную нагрузку, не «убивал» его, чтобы его тело постепенно развивалось.

— Жалеете, что тоже не поехали в Будапешт на чемпионат мира?

— Нет. С ним поехала Ольга Николаевна. А я с резервом в это время занималась на озере Круглом. Сейчас готовимся к Кубку Сальникова.

— То есть не как на Олимпиаде, куда даже тренерам не разрешили приехать?

— Всего с командой поехали четыре тренера. Из Петербурга еще была Новожилова Витта Владимировна, тренер Чикуновой. Также были врач и массажист.

— Практически как в старые времена. Однако интервью всем россиянам во время чемпионата было запрещено давать. И вообще было непонятно, что у них там кроме медалей происходит.

— Да нет, все нормально было. Я сама тоже больше с другими тренерами общалась, чтобы лишний раз не беспокоить спортсменов. А то, что интервью не давали — это только плюс: это все лишнее. На таких турнирах лучше вообще от всего отключаться.

— Что тренеры рассказывали? Как там все за кулисами происходило?

— Все нормально. Все в пределах. Никаких казусов не было. Никто не приставал. Достаточно тепло принимали. Как приедут — будем праздновать.

— Вы сами рады, что вся эта история вокруг критики нейтрального статуса, которая была перед Олимпиадой, закончилась и теперь, по крайней мере пловцы, могут спокойно выступать на международной арене?

— Конечно. Спортсмены ни в чем не виноваты. Они тренируются. Ничего плохого никому не делают. Жалко, конечно, что с Олимпиадой не получилось. Ну хотя бы на чемпионат мира пустили. Дай бог, и дальше будут подвижки. Может, и флаг с гимном вернут. Все равно все понимают, откуда наши ребята.

— Глядя на итоги чемпионата мира, нет ли сожаления, что на Олимпиаде тоже могли так же выступить?

— Что должно было случиться, то случилось. Какой смысл сожалеть о том, чего не было.

— Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале после первых успехов Мирона на этом чемпионате мира написал так: «Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие же сволочи те, кто отговаривал наших пловцов получать нейтральный статус перед Олимпиадой!!! Ведь пловцов не просто отговорили, им угрожали!!! Просто сволочи!!! Тьфу!!!» Согласны?

— Это его мнение. Все, наверное, не так было, но каждый трактует и зарабатывает как считает нужным.

— Но все равно обидно, что такая мощная команда пропустила Олимпиаду.

— А еще неизвестно, какие там подковерные игры были и пустили бы наших, даже если бы они захотели. А если бы пустили, то какие там условия были бы на месте. Давайте жить сегодняшним днем. Слава богу, что спортсменов допустили и мы теперь можем выступать.

Источник: предоставлено «Фонтанке»







— Будут ли у Лифинцева еще Олимпиады?

— Конечно. Он молодой парень. Он только в этом году вышел из юниоров. Думаю, еще две-три Олимпиады он сможет зацепить.

— Мирон рассказывал, что так научился плавать на спине, потому что в детстве жил в Черногории рядом с морем и просто боялся плавать на открытой воде лицом вниз?

— Да нет. У него организм такой сам по себе: спина, широкие плечи — это не то, что развивается, это генетически заложено. Он легкий, и вода его пускает. Когда мы с Ольгой Николаевной его в первый раз увидели, сразу сказали, что он будет плавать.

— Специфика короткой воды в том, что тут главное — уметь правильно оттолкнуться?

— Ну плавать тоже надо уметь. Хотя да, хороший выход из поворота может дать по 15 метров. То есть если ты имеешь хорошие ноги, хорошие выходы, это 30 процентов всей дистанции уже.

— Поэтому есть спортсмены, которые на короткой воде прекрасно выглядят, а на длинной дела у них идут не так хорошо.

— А есть те, которые выглядят отлично и на короткой, и на длинной. Я не могу сказать ни про Егора, ни про Мирона, что у них длинная вода западает. У них все хорошо как на короткой воде, так и на длинной. Результаты на чемпионатах и Кубке России это доказывают.

— Портрет Лифинцева уже висит в школе на почетном месте?

— Да. Он и висел, потому что Мирон уже на протяжении двух лет идет в лидерах. Сначала побил все рекорды на городском уровне, потом взялся за юниорские рекорды, которые установил Клим Колесников. У него они практически такие же, как взрослые. То есть Клим планку поднял очень высокую. Мирон поэтому был уже готов и тоже там что-то цеплял, приближался, старался. Поэтому еще раз большое спасибо Климу и его тренеру.

— Можно ли сказать, что российские пловцы в принципе так отлично выступили, потому что предыдущее поколение высоко подняло планку?

— Ну не знаю. Например, в брассе немного другая история. Хотя тут тоже, наверное, на Пригоду можно равняться. Дельфинисты? У нас нет дельфинистов. Поэтому, с одной стороны, вроде как можно так сказать, а с другой стороны… все индивидуально.

— Лифинцев не зазвездится после такого успешного выступления?

— Думаю, что нет, не зазвездится. Если бы он был к этому склонен, он бы уже зазвездился. Он в предыдущем году бил юниорские рекорды мира. При этом у него не пропала работоспособность: он как бился на каждой тренировке, так и продолжил биться. Единственное, что после такого очень активного сезона идет выгорание спортсменов. Им бы выдохнуть, отдохнуть. А у нас такого не происходит. Тяжело начинали этот сезон, потому что тот был очень длинный и непонятный. Едем туда-сюда, будут Игры дружбы, не будут… Сейчас он собрался, реабилитировался и выдает красоту. У нас был еще третий спортсмен на чемпионате мира — Леха Сударев. Его весь год преследовали неудачные травмы, поэтому он до конца не вышел на свои основные результаты в комплексе. Зато выкатывал кроль, и в эстафете 4 по 200, в принципе, молодцы, хорошо выступили.

— Что дальше?

— Дальше Кубок Сальникова. Мирон в последний день на чемпионате мира пожаловался на плечо, но не стал себя беречь и выступил в эстафете. Вот сейчас приедет и посмотрим, что там у него. Может, даже придется сняться с Кубка Сальникова. Думаю, ему до января понадобится реабилитация. А в январе — опять должны быть сборы. Но посмотрим по состоянию. Надо будет чуть побольше отдохнуть, значит, будут отдыхать, потому что они реально должны выдохнуть. После таких эмоций все равно пойдет спад, и на этом спаде надо выдохнуть, чтобы начать выступать с новыми силами. Очень надеемся, что будет чемпионат мира на длинной воде, что мы тоже туда поедем. Но отбор будет в апреле на чемпионате России. Да и вообще так далеко планировать в нашей стране тяжело.