Глава Крыма рассказал о состоянии береговой черты после крушения танкера с мазутом

Загрязнение береговой черты после крушения танкера с мазутом в Керченском проливе не обнаружено. Об этом 16 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по вопросу ликвидации ЧП возле берегов полуострова.

«На сегодняшний день загрязнение береговой черты не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки», — рассказал Сергей Аксенов, уточнив, что сейчас специалисты мониторят ситуацию для оценки экологических последствий.