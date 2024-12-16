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Происшествия Власть Глава Крыма рассказал о состоянии береговой черты после крушения танкера с мазутом

Глава Крыма рассказал о состоянии береговой черты после крушения танкера с мазутом

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12 комментариев

Загрязнение береговой черты после крушения танкера с мазутом в Керченском проливе не обнаружено. Об этом 16 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по вопросу ликвидации ЧП возле берегов полуострова.

«На сегодняшний день загрязнение береговой черты не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки», — рассказал Сергей Аксенов, уточнив, что сейчас специалисты мониторят ситуацию для оценки экологических последствий.

Накануне утром в южной части Керченского пролива в районе мыса Такиль потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. Через 1,5 часа сел на мель танкер «Волгонефть-239». Оба судна перевозили мазут. Все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа полностью завершена. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что оценивать объем попавшего в море мазута преждевременно, часть топлива остается внутри танкеров.

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Комментарии
12
Сила в Правде!!
18 минут
главное что б российское побережье не загадили.
275640356
17 минут
Берег немного пострадал, но черта на месте.
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