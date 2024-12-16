СМИ: новые санкции ЕС помогут Ротенбергам и Тимченко продать «Хельсинки Арену»

Новые ограничительные меры Евросоюза против России дали «зеленый свет» продаже арены в Хельсинки, которая принадлежит находящимся под санкциями российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Борису и Аркадию Ротенбергам, пишет Yle.

Как сообщает издание 16 декабря, новый санкционный пакет ЕС, который вступает в силу уже завтра, «предоставляет исключительное разрешение на продажу акций компании, управляющей ареной в Хельсинки».

Как писала «Фонтанка», в ноябре стало известно, что группа финских инвесторов подписала договоры купли-продажи акций компании Helsinki Halli Oy. Сумма сделки могла составить до 60 млн евро.

Арена в Хельсинки — крупнейшая городская концертная площадка — закрыта с 2022 года, когда Тимченко и Ротенберги, контролирующие компанию-собственника арены, попали в санкционные списки. По оценкам властей, в 2023 году простой арены привел к убыткам для финской столицы в сумме до 400 миллионов евро в год в таких секторах, как отели, рестораны и городской бизнес.