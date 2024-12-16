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Промышленный Петербург
Общество ЕС принял 15-й пакет санкций против России: в «черном списке» 84 человека и компании

ЕС принял 15-й пакет санкций против России: в «черном списке» 84 человека и компании

1 919
4 комментария

Совет Евросоюза принял 15-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали физические лица и компании из России, Китая, Северной Кореи и ряда других стран, сообщается 16 декабря на сайте Совета ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что новые санкции направлены на ослабление военного потенциала России и на борьбу с так называемым «теневым флотом» РФ. Индивидуальные санкционные списки пополнили 54 физлица и 30 организаций. Среди первых — военные, руководители ведущих компаний энергетического сектора, а также двое высокопоставленных чиновников КНДР, говорится в сообщении.

Что касается юридических лиц, то под ограничения попали в основном оборонные компании и судоходные, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов морем. Также впервые ЕС вводит полномасштабные санкции в отношении различных китайских фирм, которые Европа подозревает в поставке компонентов для беспилотников и микроэлектроники РФ.

Запрет на вход в порты и доступ к ряду услуг распространили на еще 52 танкера из третьих стран, которые, по мнению ЕС, входят в «теневой флот» Путина и помогают России обходить механизм ограничения цен на нефть. Теперь в этом списке 79 судов.

Также более жестким экспортным ограничениям будут подвергнуты 32 компании, которые, как считают в ЕС, напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России. Среди них фирмы из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые ЕС подозревает в обходе торговых ограничений и закупке товаров двойного назначения для РФ.

Помимо этого, Совет ЕС запретил признавать и исполнять в Евросоюзе решения, вынесенные российскими судами по искам, связанным с европейскими компаниями в РФ.

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Комментарии
4
posvol
21 минута
Ожидаем ещё большее падение национальной валюты и кратный рост инфляции?!
Панкихой
27 минут
Есть огород?
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