Законопроект, выводящий «Талибан»* из списка запрещенных в РФ, приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке запрета деятельности террористической организации. Эта инициатива позволит исключить «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября, а 10 декабря прошел первое чтение. Он предполагает возможность приостановки запрета на деятельность организации, которая была внесена в список террористических. Это будет осуществляться через суд на основании заявления генерального прокурора РФ и «при наличии фактических данных», что эта организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».
В сентябре о планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал важность развития отношений России и Афганистана. А один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, подчеркивал, что при исключении «Талибана»* из списка запрещенных россияне смогут вступить в него без правовых последствий.
* террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.
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