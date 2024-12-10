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Общество Законопроект, выводящий «Талибан»* из списка запрещенных в РФ, приняли в первом чтении

Законопроект, выводящий «Талибан»* из списка запрещенных в РФ, приняли в первом чтении

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5 комментариев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке запрета деятельности террористической организации. Эта инициатива позволит исключить «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября, а 10 декабря прошел первое чтение. Он предполагает возможность приостановки запрета на деятельность организации, которая была внесена в список террористических. Это будет осуществляться через суд на основании заявления генерального прокурора РФ и «при наличии фактических данных», что эта организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

В сентябре о планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал важность развития отношений России и Афганистана. А один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, подчеркивал, что при исключении «Талибана»* из списка запрещенных россияне смогут вступить в него без правовых последствий.

* террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
37 минут
будет теперь с кем в футбол сыграть ещё. хе-хе.
В_Ф
31 минута
Интригует. Кого из ... следующим объявят "хорошими парнями"? И главное зачем им всё это?
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