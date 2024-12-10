Законопроект, выводящий «Талибан»* из списка запрещенных в РФ, приняли в первом чтении

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября, а 10 декабря прошел первое чтение. Он предполагает возможность приостановки запрета на деятельность организации, которая была внесена в список террористических. Это будет осуществляться через суд на основании заявления генерального прокурора РФ и «при наличии фактических данных», что эта организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».